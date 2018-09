Izmislio vlastitu otmicu da bi mogao ići cugati s prijateljima

Britanac Leigh Ford (45) režirao je vlastitu otmicu samo da bi mogao izaći vani i piti s prijateljima. Od svoje prestrašene trudne djevojke Zoe Doyle tražio je 80 funti (oko 660 kuna) za otkupninu. Tijekom večeri, dok se provodio u svom društvu, nekoliko ju je puta nazvao tvrdeći da će mu otmičari slomiti noge, odsjeći genitalije i prosuti vruću vodu na njega ako im ne uplati novac.

Zoe je obavijestila policiju koja je pokrenula akciju potrage vrijednu 30.000 funti. Ubrzo su uvidjeli da su Fordove tvrdnje lažne jer ga je jedna nadzorna kamera snimila dok je s prijateljima izlazio iz trgovine noseći alkoholna pića u rukama.

Leigh je zaradio četveromjesečnu zatvorsku kaznu i tako propustio rođenje svoga djeteta. Njegova djevojka sve mu je oprostila:

- U početku sam mislila da se zafrkava, ali zvučao je zaista uplašeno. Tijekom prvog razgovora prekinula se veza, a onda je nazvao ponovno. Čula sam čovjeka koji u pozadini viče da će Leighu slomiti noge i zaliti ga vrućom vodom. Bila sam u panici, a moj dečko je vrištao i molio me za pomoć, kaže Zoe koja je na naveden broj računa prebacila traženih 80 funti. To je bio sav novac koji je imala na računu.

Policija je digla helikopter i na teren poslala pregovarača. Dan poslije Ford je sam došao kući. Odmah su ga ispitali i uhitili zbog traćenja policijskog vremena, piše The Sun.

Rekao je da su ga na sve nagovorili prijatelji i priznao je sve što mu se stavlja ne teret. Za svoju je nepodopštinu u veljači osuđen na zatvor. Nakon što je iz njega izašao, Zoe je pomirljivim tonom rekla:

- Ispao je totalni idiot, to sam mu jasno rekla. No, to je bila tek jedna turbulencija u našoj vezi koja je inače vrlo jaka. Znam da me on voli i da će za mene sve učiniti. Zbog toga zaslužuje novu priliku.