<p>Ja sam vlak što zarazit će te, mali... Tako nekako bi nekako zvučala alterirana verzija poznatog stiha još poznatije pjesme još poznatijeg dueta Nine Badrić i Emilije Kokić.</p><p>HŽ može biti sretan da se ovih dana ne piše o njihovim vlakovima i kašnjenjima već o vlakićima na svadbama, inače tradicionalnom plesu Hrvata na vjenčanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Da imate što slušati uz ovo lagano poluduhovito kratko štivo:</strong></p><p>Za one neupućene, ples je postao broj jedan neprijatelj u RH zbog povećanog broja zaraženih korona virusom, upravo na svadbama. Kao da mu nisu bile dosta ljutite mladenke i njihovi mailovi, Krunoslav Capak je dao nove preporuke za organizaciju vjenčanja.</p><p>Vlakiće, kako kaže, ne bi preporučio jer 'ljudi tada ubrzano dišu i pritom stvaraju kapljice koje se mogu prenositi'. Hrvati su podijeljeni. Ja isto. Neki misle da je vlakić najgluplji običaj na svadbama uopće. Kad Rusi piju votku iz cipele, to se čini razumnije.</p><p>Ima i onih čuvara tradicije koji misle da vlakić treba ući na popis nematerijalne kulturne baštine i da ga, skupa s tunelom u koji se krene poslije vlakića, treba zaštititi od 'zločestog Capaka'. </p><p>- Oduzeli ste nam sve, sad još i njega. Pa sadašnju suprugu sam upoznao na svadbi prijatelja tijekom plesa u vlakiću! - prokukao je jedan Hrvat.</p><p>Da ne govorimo da će izvještaji o koroni ubrzo prijeći na: 'Zaražena bila na svadbi, ali ne predstavlja epidemiološku opasnost jer ne voli plesati vlakić'.</p><p>I dokle god Stožer ne zabrani vjenčanja na neko vrijeme, umjesto da daje nejasne preporuke kojih će se rijetki držati, bolje je da otvore radno mjesto 'kontrolora vlakova za svadbe' čija bi glavna uloga bila paziti da lagani sentiš ne prijeđe u vlakić.</p><p>Tako i tako korona kriza traje i dalje, dosta ljudi je dobilo otkaze i treba im posao. </p>