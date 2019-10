Jadna žena: Pokušala prevesti Trumpove gluposti i zanijemila

Američki predsjednik Trump je ugostio talijanskog kolegu Sergia Matarella i nahvalio povezanost Italije i SAD-a koja, kako kaže, datira još od - Rimskog doba. Nakon što je izgovorio tu rečenicu, službena prevoditeljica koja je sjedila iza Trumpa je doslovno zanijemila, a njen izraz lica je odavao potpunu nevjericu.

Isto tako, Siriju je opisao kao zemlju s 'mnogo pijeska'.

Robert DeNiro, slavni američki glumac talijanskog porijekla i gorljivi protivnik Trumpa, na twitteru je podijelio snimku.

"It's a lot of sand. They've got a lot of sand over there so there's a lot of sand that they can play with" pic.twitter.com/2dSr2riwM2