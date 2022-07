Janjeća osveta: Došao na hitnu u Zagrebu jer ga je janjeća kost udarila u oko usred ručka

Svega se liječnici u svojim karijerama nagledaju, posebno na hitnoj pomoći. Bome se i svakakve nezgode ljudima dogode, glupe, sulude, koje nam, međutim, itekako mogu zagorčati život. Jedna takva, u najmanju ruku neobična nezgoda, dogodila se i čovjeku u Zagrebu, koji je, kako stoji u nalazu što kola društvenim mrežama, zadobio "udarac kosti od janjetine u lijevo oko".

Kako stoji u nalazu zagrebačke bolnice, koji kruži na Facebooku, "danas prilikom ručka pacijenta je udario dio kosti od janjetine po lijevom oku. Držao je led dvadesetak minuta, mutnije vidi, žulja ga i boli, drugih tegoba nema..".

Provjerili smo vjerodostojnost ovog događaja od prije nekoliko dana, i jest, tako je bilo. Čovjek je došao u hitnu očnu ordinaciju, boljelo ga oko. Udarila ga janjeća kost.

Propisana mu je terapija, oko će po svemu sudeći biti dobro, ne zna se jedino kako je kost poletjela u oko, to u nalazu ne piše. Je li netko drugi kriv, da li je možda došlo do kakvog fizičkog obračuna janjećom kosti koja se našla pri ruci? Tko će ga znati, to ostaje misterij. Najgore je ipak prošlo, nema sumnje - siroto janje.