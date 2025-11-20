Japanac postavio rekord u masturbaciji s nevjerojatnim vremenom - pa ga opet oborio!

Što sve možete učiniti u 10 sati? Pa, mogli biste se dobro naspavati, pogledati većinu filmova o Harryju Potteru zaredom, a jedan je muškarac to vrijeme iskoristio da obori svjetski rekord u samozadovoljavanju.

Upoznajte Masanobua Sata, čovjeka koji drži neslužbeni svjetski rekord u najdužoj masturbaciji, kako piše Daily Star. Cijela priča započela je još 1998. godine, kada je jedna trgovina za odrasle u San Franciscu pokrenula "Mjesec masturbacije", a događaj je 2006. godine dobio i svoju europsku inačicu pod nazivom "masturbate-a-thon".

Iako se događaj godinama odvijao bez veće medijske pompe, sve se promijenilo 2009. godine kada je na scenu stupio Masanobu Sato. Odlučan da provede više vremena upoznavajući samog sebe nego bilo tko drugi na planetu, Sato je postavio cilj koji je mnogima nezamisliv.

Na pozornici Centra za seks i kulturu u San Franciscu, proveo je nevjerojatnih devet sati i 58 minuta masturbirajući, čime je srušio vlastiti prethodni rekord od devet sati i 33 minute.

Nakon obaranja rekorda, Sato je za medije otkrio tajnu svoje izdržljivosti, podijelivši možda i više informacija nego što je itko tražio. Njegova formula za uspjeh sastojala se od tri ključna elementa:

"Moja bogata mašta bila je ključ mog trijumfa", izjavio je, naglašavajući važnost mentalne stimulacije. "Naporno sam trenirao u Japanu. Plivao sam dvaput tjedno i dobio oko pet kilograma mišićne mase, što mi je značajno pomoglo u pogledu izdržljivosti."

Kako bi izbjegao utrnuće i gubitak osjeta, Sato je koristio razne seksualne igračke poznatog brenda Tenga. "Koristio sam deset različitih modela kako bi moj penis izbjegao paralizu od istog podražaja", objasnio je.

Iako je od njegovog podviga prošlo više od desetljeća, Sato nije nestao s radara. Aktivan je na Instagramu pod prikladnim imenom "Masaturbation", iako ga prati skroman broj od tek nešto više od 400 ljudi. Čini se da danas vrijeme provodi baveći se kickboxingom, a poznat je i po tome što slavi "Dan kožice" svakog 4. travnja.

Zašto rekord nije u Guinnessovoj knjizi?

Na njegovu žalost, ovaj nevjerojatan pothvat nikada nije službeno priznat od strane najpoznatije svjetske organizacije za rekorde. Naime, Guinnessova knjiga rekorda ne priznaje rekorde koji se smatraju neukusnima, vulgarnima ili potencijalno štetnima.

Postojale su i glasine da je Sato napisao knjigu pod nazivom "Kako pravilno masturbirati", no on te navode nikada nije potvrdio. Novinari Daily Stara pokušali su ga kontaktirati kako bi provjerili je li u međuvremenu ponovno oborio vlastiti rekord, no zasad bez odgovora.