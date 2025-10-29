Obavijesti

Viral

Komentari 0
'ALIVE AND KICKING'

Jazavac zapeo u ogradi, spasili su ga zagrebački vatrogasci

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Jazavac zapeo u ogradi, spasili su ga zagrebački vatrogasci
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Kako su izvijestili vatrogasci, akcija nije bila nimalo tiha, jazavac je, kažu, “bio itekako alive and kicking”, pa su morali upotrijebiti hidraulični alat kako bi ga oslobodili, unatoč njegovom prilično glasnom negodovanju

Zagrebački vatrogasci danas su imali intervenciju u kojoj su umjesto gašenja požara, spašavali jednog tvrdoglavo zaglavljenog jezavca. Na poziv Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovca, ekipa je stigla na Ilirski trg, gdje se životinja nesretno zaplela u metalnu ogradu.

Kako su izvijestili vatrogasci, akcija nije bila nimalo tiha, jazavac je, kažu, “bio itekako alive and kicking”, pa su morali upotrijebiti hidraulični alat kako bi ga oslobodili, unatoč njegovom prilično glasnom negodovanju.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Nakon uspješnog spašavanja, životinju su preuzeli stručnjaci iz Dumovca koji će se pobrinuti za njegov oporavak i povratak u prirodu.

- Naš mali divlji susjed sada je u sigurnim rukama - poručili su vatrogasci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ova odvjetnica ima najširi jezik, liže 4 lizalice. Odjednom!
SKORO 8 CM

FOTO Ova odvjetnica ima najširi jezik, liže 4 lizalice. Odjednom!

Američka odvjetnica Brittany Lacayo iz Texasa nekoć je skrivala svoj neuobičajeno široki jezik. Izbjegavala ga je čak i na trenutak pokazati svojim kolegama u odvjetničkom uredu, ali je nadvladala neugodnosti i isplazila ga kako bi osvojila Guinnessov svjetski rekord. Lacayin jezik dugačak je 7,90 cm
FOTO Prodaje se kuća koja 'visi' sa stijene u Stobreču: 'Prvi red do mora, ekskluziva'. Evo cijene
NESVAKIDAŠNJI OGLAS

FOTO Prodaje se kuća koja 'visi' sa stijene u Stobreču: 'Prvi red do mora, ekskluziva'. Evo cijene

Kuća 'ukomponirana' s prirodom privlači poglede. A kako izgleda iznutra? Zavirite u galeriju...
Audi do groba: doslovno. Nižu se komentari: Pogodite zemlju!
ŠTO REĆI...

Audi do groba: doslovno. Nižu se komentari: Pogodite zemlju!

'Čak i u smrti je još uvijek otmjen. Ljubomorni ste, zar ne?', napisao je jedan korisnik. 'Zašto ne Golf dvojka?', dodao je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025