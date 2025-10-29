Jazavac zapeo u ogradi, spasili su ga zagrebački vatrogasci

Zagrebački vatrogasci danas su imali intervenciju u kojoj su umjesto gašenja požara, spašavali jednog tvrdoglavo zaglavljenog jezavca. Na poziv Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovca, ekipa je stigla na Ilirski trg, gdje se životinja nesretno zaplela u metalnu ogradu.

Kako su izvijestili vatrogasci, akcija nije bila nimalo tiha, jazavac je, kažu, “bio itekako alive and kicking”, pa su morali upotrijebiti hidraulični alat kako bi ga oslobodili, unatoč njegovom prilično glasnom negodovanju.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Nakon uspješnog spašavanja, životinju su preuzeli stručnjaci iz Dumovca koji će se pobrinuti za njegov oporavak i povratak u prirodu.

- Naš mali divlji susjed sada je u sigurnim rukama - poručili su vatrogasci.