Je li on ozbiljan? Čovjeka pitali vjeruje li Branku Bačiću: 'Nikad čuo za njega, ali vjerujem mu!'

Na dužnost kao novi ministar graditeljstva nedavno je stupio Branko Bačić. On bi, prema najavama Vlade, trebao biti ključ za ubrzanje obnove od potresa u Zagrebu i na Baniji.

N1 televizija raspitivala se među građanima što misle o novom ministru, a odgovor jednog čovjeka nasmijao je društvene mreže.

- Znate li da imamo novog ministra graditeljstva? - upitala ga je novinarka.

- Nisam čuo - odgovara muškarac.

- Branko Bačić, je li vam poznato to ime? - nastavila je novinarka.

- To sam čuo, da - odgovara čovjek.

Novinarka ga je upitala zna li tko je on?

- Pa čuo sam samo ime, nisam ga nikada ni vidio ni čuo - odgovara muškarac.

- Ovako na neviđeno, mislite li da bi čovjek imena Branko Bačić mogao donijeti neke promjene? - pita ga opet novinarka.

- Po imenu i prezimenu mislim da da - odgovara, a novinarka mu govori kako je Bačić član HDZ-a.

- Vjerujem da da - kaže on, a novinarka mu dodaje kako je Bačić blizak suradnik Plenkovića. Muškarac na to kaže: ''Eto to sam sad saznao isto tako da mislim da da.