'Jedan poljubac može me ubiti. Dečko mora paziti gdje me i kako ljubi. A jedem samo 2 jela'

Ova pravila ljubljenja koja moj dečko mora slijediti zbog mene - ispričala je Caroline Quinn (25) koja ima alergije i rijetku imunološku bolest što znači da može jesti sve osim dvije namirnice. Podijelila je kako bol od sindroma aktivacije mastocita (MCAS), stanja koje se javlja kada mastociti u tijelu oslobađaju previše tvari koja uzrokuje simptome slične alergijama, utjecala na njezin život, piše The Mirror.

Foto: Profimedia

- Moj dečko Ryan razumije koliko su ozbiljne moje alergije i imunološki poremećaji - kazala je.

Kako bi bila sigurna da je ljubljenje njezina dečka sigurno, kaže da on ne smije jesti hranu koja sadrži kikiriki, orašaste plodove, sezam, senf, kivi i plodove mora 24 sata prije nego što je poljubi. Osim što prije nije došao u kontakt s određenom hranom, Ryan (24) također mora paziti da nije ništa jeo tri sata prije te da je oprao zube nekoliko trenutaka prije nego što je otišao na poljubac.

Ne bude li Ryan slijedio stroga pravila, rezultati bi mogli biti smrtonosni za Caroline. Budući da je dugo provela u bolnici zbog svog stanja, ljubljenje s nekim tko se nije pridržavao pravila uzrokovalo je da počne crvenjeti u prošlosti. Bivši partneri se nisu, kako je kazala, pridržavali tih pravila što je dovodilo do ozbiljnih alergijskih reakcija.

Foto: Jam Press/@carolinecray2

- U prošlosti sam izlazila s dečkima koji to nisu shvaćali ozbiljno i to je dovelo do alergijskih reakcija nakon/tijekom ljubljenja. MCAS je imao veliki utjecaj na moj život. Što je najvažnije, ograničio je moju prehranu i promijenio moj odnos prema hrani, posebno u okolnostima koje se vrte oko hrane - kazala je.

Caroline nije kročila nogom u zrakoplov gotovo šest godina zbog velike količine alergena i rijetko odsjeda u hotelima jer bi je prašina i plijesan mogli pokrenuti. Boravak u tuđim kućama također je postao izazov jer kućni ljubimci i kuhanje drugih ljudi mogu izazvati njene alergije. Ako se Ryan također približio psu ili mački, Caroline kaže da se mora istuširati i presvući radi dodatne mjere opreza.

- Ljude sigurno zanima kako uspijevam imati dečka jer on mora učiniti mnogo da se prilagodi mom zdravlju. Zaobilazimo to drugim metodama fizičkog dodira kao što je Ryan koji me ljubi u vrh glave ili ja mu ljubim kožu ili se samo držim za ruke ili mazim - ispričala je.