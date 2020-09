Jedna utrka može spasiti kujicu koja već predugo sanja topli dom, maženje i sretniji život

Osim lige u kojoj se sa psima utrkuju na stazama širom Hrvatske, klub Canicross Croatia organizira i rekreativno okupljanje na kojima i oni bez psa mogu trčati ili prošetati sa psima iz azila i pomoći da se lakše udome

<p>Novi sport koji usrećuju ljude i pse pravi je hit u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Zove se canicross i osim zdravog psa u kondiciji, starijeg od godine dana, potrebna je oprsnica, rastezljivi povodac i pojas oko pasa za koji je taj povodac prikačen.</p><p>U Hrvatskoj djeluje i klub Canicross Croatia, a osim lige u kojoj se natječu na cross stazama širom Hrvatske, organiziraju i rekreativna okupljanja na kojima i oni bez psa mogu trčati ili prošetati stazom sa psima iz azila. Osim što takve aktivnosti usrećuju te pse koji čekaju sretniji život i dom, dogodi se često da se ti psi tako i udome. Sličnu akciju klub Canicross Croatia najavljuje i za subotu, kada će imati okupljanje u 10 sati kod gimnazije Sesvete.</p><p>Kako najavljuju iz kluba Canicross Croatia, na događaju možete sudjelovati sa svojim psom ili psom iz Azila Dumovec, s kojim možete prošetati ili protrčati. Svi sudionici koji popune online prijavnicu dobit će poklon paketić i sudjelovati u tomboli.</p><p>Prijavnica je na adresu: <a href="https://forms.gle/ZJcVrpLtXu9om7jz6?fbclid=IwAR1mXd-BS40rz855J4b6sSipV-ALtQ7h6EbmA825q9wuN82zGwuPvcjIeN4" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank">https://forms.gle/ZJcVrpLtXu9om7jz6</a></p><p>Na eventu će sudjelovati 10 pasa iz azila koje je potrebno preuzeti u skloništu te ih nakon okupljanja tamo vratiti. Ako želite sudjelovati s nekim od tih pasa, javite porukom klubu Canicross Croatia na Facebooku https://www.facebook.com/CanicrossCroatia Po psa treba otići u Dumovec do 9 sati i nakon okupljanja ga vratiti natrag.</p><p>Na raspolaganju su Mucho, Rino, Mike, Gemma, Sniper, Falcon, Rexi i Blondy. Prilikom preuzimanja psa potrebno je potpisati Ugovor o volontiranju na jedan dan. Ovdje možete vidjeti više o svakom pojedinom psu: <a href="http://www.azilzagreb.com/galerija-psi-macke-skloniste-dumovec?fbclid=IwAR1mXd-BS40rz855J4b6sSipV-ALtQ7h6EbmA825q9wuN82zGwuPvcjIeN4" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://www.azilzagreb.com/galerija-psi-macke-skloniste-dumovec</a></p><p>Na livadu preko puta Gimnazije Sesvete potrebno je doći u 9.30, kako biste se prijavili i preuzeli svoj paket, a šetnja i trčanje počinje u 10 sati. Dobrodošli su svi psi i vlasnici, bez obzira na dob, no psi mlađi od 12 mjeseci mogu sudjelovati samo u šetačkoj grupi. </p><p>Iz Azila Dumovec su predstavili i pravu zvijezdu ovog okupljanja, kujicu kojoj bi malo publiciteta oko ove utrke možda moglo pomoći da ima neusporedivo sretniji život.</p><p>Bit će to iznimna kujica koja se ne predaja i već predugo sanja bolji i sretniji život. Ime joj je Alpha, to je osobita križanka belgijskog ovčara, koja se, doduše, baš i ne slaže sa drugim psima, ali je silno privržena ljudima, željna druženja i aktivnosti. </p><p>"U sklonište je došla u rujnu 2018. godine, pothranjena i slaba. Do sada je imala 2 operacije, koje je stoički podnijela. Istina, oporavak je bio težak, nije se u skloništu, sam, bez svoje obitelji, lako oporavljati od operacije, no naša Alpha je i to uspješno prebrodila. Ono što je njezin najveći problem su dani koje sama provodi u kavezu. Ljudska toplina joj treba više nego išta drugo. Upravo zbog svih tih stvari koje je u svom psećem životu morala proći. Pri svakom ulasku u njezin kavez možemo vidjeti tu sreću i olakšanje što je napokon netko čuo njezine vapaje. Lajanje je ono što nekim ljudima smeta, no mislimo da je taj lavež prvenstveno njen poziv u pomoć! Nažalost sva ta trauma se odrazila i na njezinom karakteru koji je, rekli bismo, oštar, ali jedino prema drugim psima i mačkama. Ne prema ljudima. To je način na koji ona želi reći: "Ne, ja želim svog čovjeka, samo za sebe! Potrebni su mi ljudi!" Mi duboko vjerujemo da za Alphu tamo negdje vani postoji topli dom. Vjerujemo da postoji čovjek koji će odabrati voljeti baš nju, ovu napaćenu psicu, pa da ta divna dušica konačno zaboravi sve ono loše što joj se dogodilo", objavili su iz azila, dodavši: </p><p>"Također bi taj netko tko će je voljeti trebao pripaziti na Alphinu težinu, zato što se sve teške situacije kroz koje prolazi odraze na njenu kilažu koja se može vrlo brzo spustiti ispod očekivane. Puno puta smo imali osjećaj kao da "nestaje". No njezine tople smeđe oči nam svaki put poručuju da nema predaje! Tolikog borca, vjerujte nam, još niste upoznali. Odgovaraju joj kraće šetnje, po nekoliko puta. Vrlo je fokusirana na ono što radi, tako da će igračke za žvakanje, kao i sve ostale igračke, Alphici svakako biti odličan način mentalne relaksacije. Koliko je dobra s ljudima pokazuje način na koji postupa pri svakom našem ulasku u kavez. Ukoliko ste ju krenuli maziti po glavi, pa ste iz nekog razloga prestali, Alpha će vam gurkanjem glave o ruku dati do znanja da joj maženja nije dosta. Strpljivo čeka svoju budućnost i bori se za nju jer zna da ona postoji i da je puna svjetla, a mi joj na tom putu nastojimo pomoći.Ovo vrijeme što je s nama dokazala se kao prava inspiracija svojom voljom i trudom.</p><p>Mnogobrojnim šetnjama se uspjela osloniti na ljude koji su joj spremni pomoći i tako je uspostavila jedinstven odnos s ljudima u kojem nema mana, odnos u kojem čovjek vjeruje psu i pas čovjeku. Jako je uporna naša Alfica lafica i jako se trudi, a trud uvijek treba nagraditi, zar ne? Zato dođite i upoznajte našu hrabricu Alphu!", pozivaju iz Dumovca.</p><p>O Alphi je volonterka Mila napisala:</p><p>"Ne trebamo se bojati svoje sjene. To je samo još jedan dokaz da se oko nas nalazi svjetlo''. Isto tako se i naša Alpha ne boji svoje sjene. Strpljivo čeka svoju budućnost te se bori za nju jer zna da postoji i da je puna svjetla. Dug je put do sreće i naša je Alpha toga svjesna te joj mi volonteri i pomoćnici u skloništu pokušavamo napraviti taj put vrijednim što bolje možemo. Ljudi smo, stalo nam je te pokušavamo pomoći njoj, kao i svim drugim psima i želimo im sve najbolje. Za ovo vrijeme što je sa nama dokazala se kao prava inspiracija svojom voljom. Spremno nas uvijek i radosno dočeka i tako će jednog dana i svog vlasnika pozdraviti i nasmijati. Mnogim šetnjama se uspjela osloniti na ljude koji su joj spremni pomoći i tako je uspostavila jedinstven odnos u kojem nema mana, odnos u kojem čovjek vjeruje psu i obrnuto. Naša curica se stalno voli maziti i lijepo se ponaša u prisutnosti drugih ljudi. Obiteljski je pas, ali se ipak preporučuje dom gdje bi se njoj moglo posvetiti dovoljno pažnje kao jedinom psu. U njenoj sjeni vidim predivnu curicu koja jedva čeka doći doma, biti s ljudima i naviknuti se na njihovu prisutnost te je već zamišljam za nekoliko godina kako postaje divan pas koji je najbolji prijatelj sa svakim s kim dođe u kontakt". </p><p>Ako ima onih koji bi Alphu spasili i prije subotnjeg okupljanja, neka se jave na <a href="mailto:info@dumovec.hr">info@dumovec.hr</a> ili telefonom na 1/2008354</p>