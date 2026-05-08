Obavijesti

Viral

Komentari 12
POGLEDAJTE SNIMKU

JEL' OVO MOGUĆE?! Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: 'Uplašila se i skakala'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
JEL' OVO MOGUĆE?! Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: 'Uplašila se i skakala'
Foto: Čitatelj 24sata

Naša čitateljica je dodala kako je saznala da je vjeverica mužjak te da zbog svoje brzine mora biti na povodcu

Admiral

Mala neobična nesvakidašnja vjeverica prvo se uplašila kada je ušla u tramvaj pa je počela brzo skakati na ljude od šoka, ispričala nam je naša čitateljica koja je snimila nevjerojatnog putnika u zagrebačkom tramvaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vjeverica u tramvaju 01:10
Vjeverica u tramvaju | Video: čitatelj/24sata

Mlada vjeverica je na povodcu s vlasnicom putovala linijom broj sedam i razveselila putnike.

- Isprva je ljudi nisu skužili, ali su se kasnije šokirali pozitivno. Nakon nekog vremena vjeverica se smirila na način da je putnicima u tramvaju legla između tenisica i promatrala. Tu je bila najmirnija - rekla nam je naša čitateljica.

Dodala je da je saznala kako je vjeverica mužjak te da zbog svoje brzine mora biti na povodcu. 

- Njegova vlasnica ispričala nam je da ju s njim ne puštaju u botanički vrt niti u trgovine - dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
ŠOK FOTKA Kristina Mandarina jedva je obuzdala bujni dekole. Evo kako danas izgleda...
VELIKA TRANSFORMACIJA

ŠOK FOTKA Kristina Mandarina jedva je obuzdala bujni dekole. Evo kako danas izgleda...

Kristina Penava postala je viralna senzacija 2019. godine kad je prodavala mandarine na štandu u Zagrebu. Nakon toga se pojavila u reality showu Farma pa se povukla iz javnosti
Mudrica Bea čeka vas da ju udomite i pružite joj pažnju
PRESLATKA JE

Mudrica Bea čeka vas da ju udomite i pružite joj pažnju

Bea vas neće iznevjeriti – nije samo prava mudrica, nego i poslušna i druželjubiva kujica. Lijepo hoda na povodcu, zna dati šapu, sjesti i leći na uputu, a dobro se slaže i s muškim psima. Ima oko šest godina i nekome bi mogla biti odan prijatelj.
Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci
HEROJ ČERNOBILA

Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci

Valerii Kočura (62) radio je kao vatrogasac na saniranju radijacije u Černobilu: 'Dali su nam čašicu čistog alkohola i rekli da popijemo, da je to zaštitu... Bojim se sad za reaktore i ljude koji su ostali tamo, u nuklearci'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026