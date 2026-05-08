JEL' OVO MOGUĆE?! Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: 'Uplašila se i skakala'

Mala neobična nesvakidašnja vjeverica prvo se uplašila kada je ušla u tramvaj pa je počela brzo skakati na ljude od šoka, ispričala nam je naša čitateljica koja je snimila nevjerojatnog putnika u zagrebačkom tramvaju.

Vjeverica u tramvaju | Video: čitatelj/24sata

Mlada vjeverica je na povodcu s vlasnicom putovala linijom broj sedam i razveselila putnike.

- Isprva je ljudi nisu skužili, ali su se kasnije šokirali pozitivno. Nakon nekog vremena vjeverica se smirila na način da je putnicima u tramvaju legla između tenisica i promatrala. Tu je bila najmirnija - rekla nam je naša čitateljica.

Dodala je da je saznala kako je vjeverica mužjak te da zbog svoje brzine mora biti na povodcu.

- Njegova vlasnica ispričala nam je da ju s njim ne puštaju u botanički vrt niti u trgovine - dodala je.