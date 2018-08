'Jesam ti rekel': Prijatelj rušio stablo i srušio mu ga na kuću!

Lepo sam mu rekel: ‘Pal ti bu na krov, reži ga s druge strane’. A on me još pita: ‘Na čiji?’. Pa na tvoj, nebu valjda na moj, rekao je Antun Repec (39) iz Jareka Gornjeg tresući se od smijeha.

Prisjetio se nedavne avanture za koju kaže da je nikad neće zaboraviti. Čak i kad bi htio, kaže, to bi bilo nemoguće jer je nakon nje, zajedno sa svojim prijateljem Josipom Pavlinićem (26), postao glavna tema zadirkivanja u malom naselju u zagrebačkoj općini Podsused.

Josip je, naime, odlučio urediti prostor oko svoje kuće koja se nalazi u podnožju guste šume. Smetala su mu tri bora i shvatio je da ih mora odrezati. U pomoć je pozvao prijatelja Marka, a uskoro su se pred njegovom kućom okupili gotovo svi prijatelji. Baš kao da su naslutili kakva ih parodija očekuje. Marko je ponosno motorkom prepilio dva manja bora, a onda je red došao i na trećeg. Unatoč Antunovu upozorenju da promijeni smjer rezanja, Marko je napravio po svome i bor se srušio na krov Josipove kuće te ga prilično oštetio.

- A jesam ti rekel - čuo se Antin glas na videu koji su snimili dečki. Cijelo se društvo, prepričava Antun, počelo valjati od smijeha.

- Desil se cirkus. A znate kaj je najbolje? To kaj se i sam Josip počel smijati, a kad je skužil kaj se desilo, onda se primil za glavu. Baš kao i Marko. A ja si mislim: ‘E moj Joža, sad se nemre nazad’ - rekao je duhoviti Repec.

Pošto je od udarca knauf propao Josipu u potkrovlje i kuća je počela prokišnjavati, svi prijatelji pomogli su mu da sanira štetu koja je bila veća od 10.000 kuna. Krovište je na kraju popravljeno, ali anegdota nije zaboravljena. Čak štoviše, proširila se cijelim mjestom.

- Tu kod nas svi često ruše drva, pa sad kad nekom zatreba pomoć, onda krene zezancija: ‘Budu ti Joža i ekipa zrušili kaj god treba’ - smije se Antun. Dodaje kako su svi upamtili i njegovu legendarnu rečenicu sa snimke. Ne može, kaže, doći u ni jedan lokalni kafić, a da za njim netko ne drekne: “Jesam ti rekel!”.

- Joža je nedavno rekel da bi zrušil i ovaj bor s prednje strane hiže, al da bu za to ovaj put pozval profesionalce. Kaj to ni smešno - jedva je od smijeha k sebi došao Antun i dodao: “Mene sigurno ne bu zval da mu to napravim. Zna on da sem ja već jenput obaral drva i onda je jedan bor pal na kuću koja je imala dva tjedna staru fasadu i novi krof. I kaj sam mogel? Plati gospođi štetu i šuti”.

Trenutačno jedva čeka da se Josip vrati s mora pa da mogu zajedno u nove avanture.