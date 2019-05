'Još nikada nisam doživio da nam dupini dođu toliko blizu...'

Jutros je ribara Milu Dimovskog dočekalo veselo društvo dupina na rovinjskom moru.

- Kao i svako jutro išli smo po ribe, a dupini kada čuju motor broda odmah idu za nama jer znaju da će biti hrane. Ali ovo je bilo neobično jer su nam se jako približili, inače uvijek budu nekih desetak metara od broda - veselo nam je kazao ribar Mile te je nadodao:

- U sezoni vozim turiste kako bi gledali dupine i to bude velika atrakcija. No, da dupin ide oko i ispod broda, to još nisam vidio. Sve je to bilo na nekih 150 metara od obale - ispričao je.