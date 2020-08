Kako prodavati maglu i ne raditi ništa: 15 životnih lekcija koje nas je naučio Seinfeld

Fascinantno je kako te serija o ničemu može naučiti ponešto o svačemu jer nema situacije u kojoj se Jerry, Elaine, George i Kramer nisu našli, a vjerujemo da u seriji ima i onih situacija u kojima se vi nikad nećete naći

<p>Prošlo je više od 30 godina od početka emitiranja legendarne američke serije Seinfeld. Seriju gledaju i neki novi klinci iz jednog jednostavnog razloga - fore su im bezvremenske.</p><p>Već je odavno poznato da se serija ne može ni na koji način tematski okarakterizirati, sami tvorci vole se hvaliti ako je to serija 'o ničemu'.</p><p>Fascinantno je kako te serija o ničemu može naučiti ponešto o svačemu jer nema situacije u kojoj se Jerry, Elaine, George i Kramer nisu našli, a vjerujemo da u seriji ima i onih situacija u kojima se vi nikad nećete naći.</p><h2>Biti neurotičan nije sramota, ima ih gorih od vas</h2><p>Bitno je znati, niste sami. George je, ako nitko drugi, pokazao da previše razmišljanja bez poduzimanja ne vodi ničemu, ali to ga nije spriječilo da i dalje ništa ne radi. Zbog svoje neurotične naravi je simpatičan mnogima.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/massage-RMEifOfeyIfVS">via GIPHY</a></p><h2>Ponekad treba misliti na samo na sebe...</h2><p>...Pouka je u jednoj od najjačih scena u seriji ikada, sceni u kojoj George Costanza ruši djecu, bakice, žene na putu prema vratima iz stana, kako bi se spasio od požara. </p><h2>Ljubavne veze su ponekad preteške</h2><p>Nitko nema toliko problema u vezama od ekipe iz Seinfelda, ljestvica im je ponekad previsoka, a ponekad preniska. U svakom slučaju, skoro nikad nisu zadovoljni.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/shocked-seinfeld-jerry-PlyIt4cqmZz56">via GIPHY</a></p><h2>Kada vam prijateljica rodi dijete - morate ga ići vidjeti</h2><p>Nije važno jeste li više ljubitelj životinja nego male djece, prijateljicu ćete smrtno uvrijediti ako ne posjetite njeno novorođenče.</p><h2>Ništa nikad nije ništa, uvijek je nešto</h2><p>Većinu vremena ekipa iz Seinfelda provodi radeći ništa. Dok pričaju, ne pričaju puno tog pametnog, ali dobro se zabavljaju. I to je poanta priče - da male stvari kao bezbrižno druženje s prijateljima - znače život.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/seinfeld-excited-happy-feet-bznNJlqAi4pBC">via GIPHY</a></p><h2>Borite se za male stvari koje život znači</h2><p>Od parkirnog mjesta do pozivnice na party... sve te male stvari su bitne i vrijedi boriti se za njih jer ako ne pokažete da ste uporni, drugi će vas preveslati u treptaju oka.</p><h2>Što si radio na fakultetu više nikad vjerojatno neće biti bitno</h2><p>Dok su George i Elaine često u potrazi za poslom, njihove diplome ne znače puno. Za razliku od njih, Kramer izmišlja svoje titule i uvijek mu prolazi prodati priču.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/spit-XGvBgDlyXAScM">via GIPHY</a></p><h2>Prijatelji su važni, ako ne najbitniji</h2><p>Koliko je puta Jerry otkantao neku curu jer se nije svidjela njegovim prijateljima? Ponekad prijatelji bolje vide loše strane vaše bolje polovice nego vi koji ste zaljubljeni do ušiju.</p><h2>Hipsteri nisu ništa novo na ovom svijetu</h2><p>Nose staru odjeću, rade skoro ništa, a opet imaju novac da izlaze na IT mjesta... Hipsteri nisu ništa novo, Kramer je živi prototip.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/seinfeld-kramer-13xHqoOQOdFu5a">via GIPHY</a></p><h2>Nikad ne uzimaj stvari preosobno</h2><p>Ekipa iz Seinfelda nas je naučila da se ne znojimo previše oko nebitnih stvari, one uglavnom nisu tako ozbiljne kako se isprve čine.</p><h2>Ničija obitelj nije savršena, ali drugu nemaš</h2><p>Nitko se nije toliko osramotio pred svojim roditeljima od Jerryja i Georgea, ali su ostali uz njih u dobru i zlu. Obitelj je tu zauvijek.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/someone-frank-costanza-izVmsl3y7DE4M">via GIPHY</a></p><h2>Kako prodavati maglu</h2><p>George je majstor prodavanja magle. Najbolji ikad. Sve što on neće izmisliti samo da ne radi - to nema nigdje.</p><h2>Nikad nemoj podcijeniti svoj odnos s DOBRIM auto mehaničarem</h2><p>Jerry to zna najbolje. I kad ga je napokon počeo cijeniti, okolnosti su se promijenile...</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/seinfeld-comedy-92CT7oDsLLc8E">via GIPHY</a></p><h2>Nikad nitko neće znati glumite li orgazam... Ili?</h2><p>Muškarci neće nikad znati i vjerovat će da su u najboljoj ljubavničkoj fazi, dok im neće doći bivša cura s kojom su još prijatelji i reći im - Da, stoput sam s tobom odglumila orgazam.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/food-seinfeld-iKbbUMQzXcbRe">via GIPHY</a></p><h2>I žene i muškarci masturbiraju, ne samo muškarci... pogotovo kada imaju dobar razlog za to</h2><p>Samo zato što muški više pričaju o tome, ne znači da se žene ne znaju zabaviti same sa sobom, pogotovo ako nikog drugog u 'igri' nema.</p><h2> </h2>