Obavijesti

Viral

Komentari 0
PRETJERUJU ILI?

Kim Kardashian sprdaju zbog njezinog Djeda Mraza: 'Bež je i bezličan! Je li na Ozempicu?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kim Kardashian sprdaju zbog njezinog Djeda Mraza: 'Bež je i bezličan! Je li na Ozempicu?'
11
Foto: Instagram

No, boja nije jedino što je zasmetalo fanovima. Mnogi su zgroženo istaknuli kako Djed Mraz izgleda znatno mršavije nego inače i odstupa od tradicionalne slike veselog i punašnog djedice...

Djeca cijelu godinu čekaju veselog djedicu u crvenom, no mnogi bi se vjerojatno više neugodno iznenadili nego obradovali da im se na vratima pojavi Djed Mraz u izdanju brenda Skims. Kim Kardashian našla se na meti kritika zbog promotivnog TikTok videa u kojem Djed Mraz svoje tradicionalno crveno odijelo zamjenjuje bež varijantom. Prema pisanju portala Daily Mail Online, obožavatelji nisu nimalo oduševljeni.

KOMENTARI U KRIVOM SMJERU VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!
VIDEO Internet se preznojio: Biciklistica radi akrobacije, ali svi gledaju samo jedno... upsss!

U videu objavljenom na službenom TikTok profilu brenda Skims, Djed Mraz odjeven je u svoje prepoznatljivo odijelo, no umjesto bogate, blagdanske crvene boje, ono je isprane bež nijanse. "Provjera stajlinga Skims Djeda Mraza", stajalo je u opisu videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

@skims

SKIMS Santa Claus wears SKIMS.

♬ original sound - SKIMS

No, boja nije jedino što je zasmetalo fanovima. Mnogi su zgroženo istaknuli kako Djed Mraz izgleda znatno mršavije nego inače, odstupajući od tradicionalne slike veselog i punašnog djedice.

"Nosim ovu divnu odjeću koju mi je Kim poslala", govori Djedica u videu, prije nego što otkrije tajnu svoje vitke figure - Skims donje rublje. "Ispod nosim bodi Ultimate Bodysuit u nijansi Sienna", otkriva on.

Foto: Instagram

Iako je video snimljen u blagdanskom duhu, obožavatelji su zgroženi bež transformacijom Djeda Mraza, a mnogi su se našalili da koristi lijekove za mršavljenje.

"Nema šanse da su napravili Ozempic Djeda Mraza u tužnoj bež Skims odjeći", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži X.

"Ovo je savršeno u skladu s brendom Kim K. Prepustite njoj da i najradosnije doba godine pretvori u bež monotoniju", komentirala je jedna osoba. 

Foto: Instagram

"Zašto je mršav i zašto mu je odijelo preveliko?", glasio je još jedan od komentara, dok je drugi korisnik zaključio: "Bože, iz svega izvuku boju i zabavu."

Osnivačica Skimsa, 45-godišnja Kim Kardashian, poznata je po svojoj ljubavi prema neutralnim tonovima i često nosi odjeću zagasitih boja. Njena estetika, iako prepoznatljiva, često je na meti kritika kao monotona i bezlična.

Foto: Instagram

Prošlog je tjedna poduzetnica predstavila suradnju s brendom Nike, noseći limitirano izdanje tajica u bež boji po cijeni od oko 110 €. Svoj je izgled upotpunila skraćenom najlonskom jaknom od otprilike 70 € koja je istaknula njezin struk, klasičnim bež balonerom i brušenim čizmama do koljena.

Ranije u prosincu, reality zvijezda viđena je u još jednoj suradnji s neutralnim tonovima, ovoga puta s brendom The North Face, gdje je također dominirala bijela i zagasita paleta boja.

Foto: Instagram

Promocija sa Skims Djedom Mrazom bila je organizirana za kupce u njujorškoj trgovini brenda, no čini se da je na internetu postigla suprotan učinak. Unatoč kritikama, brend nastavlja sa svojom prepoznatljivom estetikom. Kolekcije za 2024. i 2025. godinu također su najavljene u neutralnim paletama boja, potvrđujući da Kim ne odustaje od svog vizualnog identiteta koji, iako komercijalno uspješan, ponekad ne uspijeva pogoditi blagdanski duh.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Brazilska ljepotica želi 'kontroverznu' operaciju. Dat će 18.000 €: 'Vratit ću nevinost'
'VRAĆAM SAMOPOUZDANJE'

FOTO Brazilska ljepotica želi 'kontroverznu' operaciju. Dat će 18.000 €: 'Vratit ću nevinost'

'Iako liječnici upozoravaju na ovu ekstremnu operaciju, odlučna sam u tome', ispričala je Ravena za medije...
FOTO Bujna influencerica ne voli grudnjake. Sputavaju je i skupi su: 'Frajeri zure u moje obline...'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Bujna influencerica ne voli grudnjake. Sputavaju je i skupi su: 'Frajeri zure u moje obline...'

Paige Woolen (32) američka je manekenka i influencerica iz Los Angelesa koju na raznim društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. "Rođena sam s velikim grudima, ali odlučila sam otići pod nož kad je gravitacija počela raditi svoje", poručuje Paige
Ako ste rođeni na ove datume u mjesecu, čeka vas bogatstvo
TVRDE NUMEROLOZI

Ako ste rođeni na ove datume u mjesecu, čeka vas bogatstvo

Datum našeg rođenja može nagovijestiti naš karakter, talente i sposobnosti, ali i potencijal za sticanje bogatstva. Numerolozi smatraju da se ljudima rođeniima u ovim danima u mjesecu - smiješi vreća novca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025