Kim Kardashian sprdaju zbog njezinog Djeda Mraza: 'Bež je i bezličan! Je li na Ozempicu?'

Djeca cijelu godinu čekaju veselog djedicu u crvenom, no mnogi bi se vjerojatno više neugodno iznenadili nego obradovali da im se na vratima pojavi Djed Mraz u izdanju brenda Skims. Kim Kardashian našla se na meti kritika zbog promotivnog TikTok videa u kojem Djed Mraz svoje tradicionalno crveno odijelo zamjenjuje bež varijantom. Prema pisanju portala Daily Mail Online, obožavatelji nisu nimalo oduševljeni.

U videu objavljenom na službenom TikTok profilu brenda Skims, Djed Mraz odjeven je u svoje prepoznatljivo odijelo, no umjesto bogate, blagdanske crvene boje, ono je isprane bež nijanse. "Provjera stajlinga Skims Djeda Mraza", stajalo je u opisu videa.

No, boja nije jedino što je zasmetalo fanovima. Mnogi su zgroženo istaknuli kako Djed Mraz izgleda znatno mršavije nego inače, odstupajući od tradicionalne slike veselog i punašnog djedice.

"Nosim ovu divnu odjeću koju mi je Kim poslala", govori Djedica u videu, prije nego što otkrije tajnu svoje vitke figure - Skims donje rublje. "Ispod nosim bodi Ultimate Bodysuit u nijansi Sienna", otkriva on.

Iako je video snimljen u blagdanskom duhu, obožavatelji su zgroženi bež transformacijom Djeda Mraza, a mnogi su se našalili da koristi lijekove za mršavljenje.

"Nema šanse da su napravili Ozempic Djeda Mraza u tužnoj bež Skims odjeći", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži X.

"Ovo je savršeno u skladu s brendom Kim K. Prepustite njoj da i najradosnije doba godine pretvori u bež monotoniju", komentirala je jedna osoba.

"Zašto je mršav i zašto mu je odijelo preveliko?", glasio je još jedan od komentara, dok je drugi korisnik zaključio: "Bože, iz svega izvuku boju i zabavu."

Osnivačica Skimsa, 45-godišnja Kim Kardashian, poznata je po svojoj ljubavi prema neutralnim tonovima i često nosi odjeću zagasitih boja. Njena estetika, iako prepoznatljiva, često je na meti kritika kao monotona i bezlična.

Prošlog je tjedna poduzetnica predstavila suradnju s brendom Nike, noseći limitirano izdanje tajica u bež boji po cijeni od oko 110 €. Svoj je izgled upotpunila skraćenom najlonskom jaknom od otprilike 70 € koja je istaknula njezin struk, klasičnim bež balonerom i brušenim čizmama do koljena.

Ranije u prosincu, reality zvijezda viđena je u još jednoj suradnji s neutralnim tonovima, ovoga puta s brendom The North Face, gdje je također dominirala bijela i zagasita paleta boja.

Promocija sa Skims Djedom Mrazom bila je organizirana za kupce u njujorškoj trgovini brenda, no čini se da je na internetu postigla suprotan učinak. Unatoč kritikama, brend nastavlja sa svojom prepoznatljivom estetikom. Kolekcije za 2024. i 2025. godinu također su najavljene u neutralnim paletama boja, potvrđujući da Kim ne odustaje od svog vizualnog identiteta koji, iako komercijalno uspješan, ponekad ne uspijeva pogoditi blagdanski duh.

