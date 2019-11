Klinac poklonio učiteljici novce: 'Mislim da ima premalu plaću'

Dječak s Floride koji je učenik trećeg razreda osnovne škole ponudio je svojoj učiteljici novce koje je dobio za rođendan jer misli da nastavnici nisu dovoljno plaćeni za ono što rade, javlja GoodMorningAmerica.

Parker Williams (9) u školu je ponio 15 dolara (100 kuna) i dao novce učiteljici uz bilješku: 'Poštovana gospođo Chambers, mislim da nastavnici nisu dovoljno plaćeni za ono što rade, želite li prihvatiti ovaj poklon?'

Parkerova učiteljica Mary Hall Chambers izjavila je kako je prvo pomislila da je novac za izlet, a kad je pročitala poruku koju joj je učenik napisao rekla mu je kako je to 'najslađa stvar' koju je ikad vidjela.

- Parker, ovo je tako lijepa gesta. Ne mogu uzeti tvoj novac, ali cijenim što paziš na mene - odgovorila je dječaku.

Dječakova majka Jen nije znala da je njen sin pokušao dati novce učiteljici, a saznala je to tek kad je poruku i novac primijetila u torbi.

9-year-old Parker Williams gave the $15 he got for his birthday to his teacher with a note saying that she as the most important job and doesn't get paid enough. So cute that he gave her a pay raise!

Via: 📷 WFLA #heartwarming #teacher pic.twitter.com/1ySHdyasCn