'Koloniziranje svemira dovest će do promjene kod ljudi, naš vid će nestajati dok ne oslijepimo...'

Elon Musk najavio je kako očekuje odlazak ljudi na Mars u roku od deset godina. Čak i oni koji smatraju da je taj rok nemoguć tvrde kako ćemo tom događaju svakako svjedočiti za vrijeme naših života. No stručnjaci upozoravaju na neugodnu nuspojavu koja bi mogla 'uništiti' ljudske snove o kolonizaciji svemira...

- Vrijeme provedeno u svemiru polako uništava vid astronauta. Već dulje vremena proučavamo SANS sindrom (Spaceflight-Associated Neuro-Ocular Syndrome) i vidimo promjene kod ljudi - govori Mark Rosenberg, predavač na medicinskom fakultetu u Južnoj Karolini i odmah nastavlja:

- Astronauti na misije nose dodatni par naočala za vid jer znaju da će se on pogoršati za vrijeme njihova boravka u svemiru - dodaje ovaj liječnik koji je život posvetio proučavanju astronauta nakon njihova povratka na naš planet, piše Daily Star. To bi značilo da bi dugotrajan boravak na novom planetu ili u putovanju svemirom doveo do gubitka vida kod ljudi, objasnio je.

Prema brojnim stručnjacima, od nama bliskih planeta, Mars bi mogao biti jedini kandidat za pokušaj kolonizacije. Neki od njih su predlagali postavljanje velikog magnetnog polja oko buduće ljudske baze na Marsu.

- Ne želim da čovječanstvo živi samo na jednom planetu. Predugo nas nema na drugim planetima. Moramo uspostaviti baze na Mjesecu, a odmah zatim prebaciti se na Mars - rekao je jednom prilikom Musk.

O problemu gubitka vida se nije oglašavao, ali sigurni smo kako pokušava dokučiti način kako stati tome na kraj...