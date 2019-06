Krzneni ljubimci napokon su dobili mjesto za svoj vječni mir

Okviri za fotografije, otisak šape, medvjedić, skulptura, drveni sanduk ili pak srebrni privjesak za lančić. Sve to, ali i još puno više zapravo su urne koje nudi Spomengaj, prvo legalno groblje za kućne ljubimce u Hrvatskoj.

Ono se otvara u utorak u zagrebačkom naselju Dumovec, tik uz istoimeno sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Vrijednost čitavog projekta je nešto viši od 15 milijuna kuna, a financirao ga je glavni grad. Površina mu je oko 12.000 kvadrata te ima oko 10.000 mjesta za ukop urni i ostataka životinja. To bi trebalo biti dovoljno za najmanje desetak godina postojanja.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- U Hrvatskoj nije bilo moguće zakapanje lešina do usklađivanja zakonodavstva s direktivama Europske unije. Projekt je na početku predviđao samo krematorijsko groblje, no promjenama je omogućen i ukop ostataka životinja bez kremiranja - napisali su iz Spomengaja.

Glavni razlozi za otvaranje takvog groblja bili su omogućavanje oproštaja od kućnih ljubimaca te osiguravanje sigurnog zbrinjavanja lešina bez ugrožavanja zdravlja ljudi i onečišćenja okoliša.

Posmrtne ostatke ljudi i dalje zbrinjavaju kako sami znaju, obraćaju se kafilerijama, zakapaju po poljima, livadama šumama ili ono najgore, bacaju ih među miješani komunalni otpad. Sad je cijela Hrvatska dobila mjesto gdje će se moći oprostiti s ljubimcima.

- S obzirom na iskustva drugih zemalja, najviše vlasnik odlučuje se na kremiranje ostataka. Zato je u sklopu Spomengaja postavljena peć za kremiranje ostataka. Ovisno o usluzi koju žele, ostatke mogu ostaviti u zakupljeno pojedinačno grobno mjesto, zajedničko mjesto ili pak ponijeti kući u urni - kažu nam voditeljica Spomengaja Jasenka Haleuš i ravnatelj Zoološkog vrta Zagreb i skloništa Dumovec Damir Skok.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sve što ožalošćeni vlasnici trebaju napraviti nakon ugibanja je nazvati ih na njihov broj i dogovoriti detalje. Ostatke im mogu sami dovesti ili će to oni napraviti za njih po dogovorenoj cijeni. U sklopu Spomengaja su i dvije hladnjače u kojima će čuvati ostatke sve do sprovoda. A o cijeni odlučuju svi detalji za koje se vlasnici odluče. Tako skupne kremiranje vaše životinje, koja teži do dva kilograma, košta 150 kuna. Želite li pak da ju kremiraju zasebno, cijena je 100 kuna viša. Najskuplja usluga kremiranja je za one najteže životinje kao što su to velike pasmine - doge, bernardinci i ostali. Za psa od 50 kilograma zasebno kremiranje će tako koštati oko 2000 kuna.

Za one koji ne žele spaliti svog ljubimca postoji i opcija pokapanja u lijesu. S obzirom na to da u Hrvatskoj nitko nije proizvodio opremu za pokapanje ljubimaca, uprava Spomengaja je dogovorila s domaćim tvrtkama proizvodnju opreme. Tako urne dolaze iz Ivanca, a lijesovi iz okolice Jastrebarskog. Njihov najveći sanduk, za velike životinje košta 2000 kuna.

Cijena će ovisiti i o vrsti same urne pa tako vlasnici mogu odabrati one u obliku životinje, one ugrađene u medvjediće ili pak urne ukrašene Swarovski kristalima.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako bi se uvjerili da radnici kremiraju upravo njihovog ljubimca, u sklopu Spomegaja je i prostorija za opraštanje od životinja u kojoj mogu pratiti videoprijenos stavljanja ostataka u peć za kremiranje. Ovisno o željama i vremenu, postoji unutarnja soba i vanjski prostor za opraštanje tj. sprovod. Ukoliko postoji neka dodatna želja, kao što je ukrašavanje okoline grobnog mjesta ili pak pjevanje na sprovodu, vlasnik mora samo napomenuti zaposlenicima Spomengaja.

Za sve one koji su već ostali bez svojih ljubimaca, u Spomengaju su pozvali da svoje priče i sjećanja podijele na online zidu djećanja na njihovim stranicama.