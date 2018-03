Kuću duhova gradila 38 godina: 'Ne smijem stati, ubit će me...'

Kad je William Winchester preminuo 1881. godine, svojoj supruzi Sarah Winchester ostavio je ogromno bogatstvo na raspolaganju. S naslijeđenih 20 milijuna dolara, ona je odlučila izgraditi ogromnu kuću na 65 hektara na području Santa Clare, u Kaliforniji.

Budući da je bila sama i bez djece, Sarah je postala depresivna nakon smrti muža, a bol je odlučila zatomiti baveći se izgradnjom svoje ogromne palače.

Foto: YouTube Sarah Winchester

No, pritom nije bila psihički najstabilnija, pa je planove o gradnji mijenjala svakodnevno, izluđujući građevinske radnike. Ipak, budući da su bili vrlo dobro plaćeni, nije im preostalo ništa drugo nego je slušati.

Vjerovala je da je progonjena dušama onih koji su ubijeni puškom Winchester te da će ostati živa dokle god bude gradila svoju kuću. Stoga je neprekidno radila na kući, vjerujući da će ju, ako prestane, duhovi ubijenih progoniti i na kraju ubiti. Na koncu je kuću gradila punih 38 godina.

Foto: IMDB

Ukleta palača

Naposljetku je sagrađeno zdanje imalo 300 soba na čak 7 katova, 13 kupaonica, dvije balske dvorane, 6 kuhinja, 47 kamina, 2 podruma i 3 dizala. Misterije koje okružuju Sarah i njena ekscentrična vjerovanja učinila su da se kuća i dalje smatra ukletom.

Ona nije unajmila arhitekta kako bi dizajnirao kuću, već je navodno bila u dosluhu s duhovima - koje je kontaktirala pomoću table. Oni su joj navodno davali instrukcije i upute, zbog čega su se planovi i toliko mijenjali.

Foto: YouTube Kuća je građena punih 38 godina

Ipak, proces dozivanja duhova ima i svoju manu, pa su se uz one dobre javljali i oni mračni. U pokušaju da pobjegne od tih zlih duhova koji su je proganjali, Sarah je naredila i postavljanje vrata koja nisu nikud vodila.

Vjerovala je kako će njima namamiti duhove te biti sigurna. Kao rezultat toga, ova vila imala je 2000 vrata i preko 10.000 staklenih panela. Vrata koja lebde iznad kuhinje su jasan pokazatelj Sarahinih strahova.

Foto: IMDB

Nelogičnost kuće

Neke sobe čak imaju prozore koji gledaju na druge sobe. U nekoliko navrata, Sarah je zatražila izgradnju stepenica koje ne vode nikuda, samo do stropa. Sarah je rekla kako je s duhovima komunicirala u 'Plavoj sobi' gdje su se nalazili samo stol, stolice, ormar, olovke i papiri.

Foto: YouTube

I vlasnicu je bilo strah kuće

Iako je Sarah imala svoju spavaću sobu, legenda kaže da nikada nije spavala u istoj prostoriji dvije noći zaredom kako joj duhovi ne bi mogli ući u trag. Iako se u kući nalaze dvije dvorane za balove, nijedna od njih nije nikada korištena. Sarah je bogatstvo pomagalo u njenoj ekscentričnosti. Voljela je crveno drvo, ali je mrzila crvenu boju, pa je sve moralo biti obojeno ili prekriveno.

Po cijeloj kući se može vidjeti uzorak paukove mreže, budući da je to bio omiljeni motiv gazdarice. Tijekom godina vila Winchester je smanjena na 4 kata i 160 soba, no do danas je ona ostala obavijena jezivim misterijem.

Iako je njena povijest bizarna, kuća se smatra prekrasnim primjerkom viktorijanske umjetnosti, kao i jednim od tehnološki najnaprednijih zdanja tog vremena.

Foto: YouTube

Bila je opremljena grijanjem na paru, modernim WC-ima, pa čak i horizontalnim dizalima...

Nakon što je Sarah preminula 1922. godine, za sobom je ostavila ogromno bogatstvo. Bilo je potrebno čak šest tjedana kako bi se sredile stvari koje je za sobom ostavila.

Foto: YouTube

U jednoj od brojnih soba pronađeno je preko 25 tisuća dolara, što preračunato u današnju vrijednost iznosi oko 400 tisuća dolara. Iako je nemoguće znati što je Sarah zapravo željela postići sa svojom neobičnom vilom, u njenoj ljepoti i misterioznosti se može uživati i danas, kroz turističke obilaske - jer nitko nije bio zainteresiran za život u njoj.

Foto: Imdb Udovicu Winchester glumi legendarna Helen Mirren

Po udovici Winchester snimljen je film Kuća duhova koji u hrvatska kina dolazi 8. ožujka. Redatelji filma, braća Michael i Peter Spierig, snimali su film na autentičnoj lokaciji, što je dovelo do mnogo problema te je zakompliciralo posao filmskoj ekipi zbog skučenosti zdanja. U glavnim ulogama su legendarna Helen Mirren i Jason Clarke te Sarah Snook.

