Kuda ide divlja svinja? Rok rok, ganja novinara pred kamerama

Dok se grčki novinar pokušavao javiti uživo s najnovijim vijestima o nevremenu, u eter je uletjela crno-bijela svinja koja je ga je ganjala pred kamerama.

Novinar grčke televizijske stanice Antenna TV Lazos Mantikos otkrio je kako ga je svinja cijelo vrijeme pratila pa je morao bježati u krug od nje jer ga je stalno pokušavala ugristi za nogu.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB