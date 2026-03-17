KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori: Tko može prepoznati sve ove gradove? Neće biti lako

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki vam dajemo prizor iz nekog svjetskog grada, na vama je da ga prepoznate, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Koji je ovo grad?
Koji je ovo grad? |
Koji je ovo grad?
Moskva (Rusija)
Možete li prepoznati koji je ovo grad?
Pariz (Francuska)
A ovo je...
Venecija (Italija)
Možete li prepoznati grad s fotografije?
Sydney (Australija)
A gdje se sad nalazimo?
Berlin (Njemačka)
Idemo na drugi kraj svijeta. Ovo je...
Rio de Janeiro (Brazil)
Gdje smo to sad?
Seattle (SAD)
Iz SAD-a do Azije. Ovo je...
Seul (Južna Koreja)
Gdje smo to sad?
Madrid (Španjolska)
Ovo je...
Atena (Grčka)
Znate li gdje smo ovo...
Bruxelles (Belgija)
A ovo je...
Budimpešta (Mađarska)
Gdje smo to sad?
Rim (Italija)
A gdje smo to sad?
Peking (Kina)
A ovo je...
Skoplje (Sj. Makedonija)
Gdje smo to sad?
Ljubljana (Slovenija)
A ovo je...
Prag (Češka)
Idemo malo na drugi kraj Europe. Ovo je...
Lisabon (Portugal)
I za kraj, ovo je...
Malaga (Španjolska)
