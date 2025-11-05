KVIZ Izazov je spreman! Možete li prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija?

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki čeka vas oblik teritorija neke države, na vama je da ga prepoznate, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija? |
Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bila Francuska...
| Foto: Canva
Idemo malo do Afrike. Prepoznajete li čiji je ovo oblik teritorija?
| Foto: Canva
Namibija
| Foto: Canva
A ovo je oblik teritorija jedne azijske države...
| Foto: Canva
Mongolija
| Foto: Canva
Ovo je oblik teritorija koje države?
| Foto: Canva
Portugal
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bio Japan...
| Foto: Canva
A koja je ovo država?
| Foto: Canva
To je bila Australija...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bio Egipat...
| Foto: Canva
A ovo je?
| Foto: Canva
To je bila Južnoafrička republika...
| Foto: Canva
Ovo je?
| Foto: Canva
To je bio Čile...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bio Brazil...
| Foto: Canva
A ovo je?
| Foto: Canva
To je bio Meksiko...
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
To je bila Kanada...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bio Island...
| Foto: Canva
A ovo bi bio...
| Foto: Canva
Novi Zeland
| Foto: Canva
Za kraj smo u Europi. Ovo je oblik teritorija koje države?
| Foto: Canva
Grčka
| Foto: Canva