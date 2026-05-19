KVIZ Novi izazov je tu: Tko može prepoznati sve ove zastave?

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki imate zastavu neke države, na vama je da prepoznate koje, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Čija je ovo zastava?
Čija je ovo zastava? |
Čija je ovo zastava?
To je bila zastava Belizea...
Čija je ovo zastava?
To je bila zastave Samoe
A kome pripada ova crveno-žuta?
To je bila zastava Kirgistana
A ovo?
To je bila zastava Bangladeša
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Butana
Čija je ovo zastava? Mala pomoć, riječ je o afričkoj državi...
To je bila zastava Mauritanije...
A ovo?
To je bila zastave Bolivije
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava države Trinidad i Tobago...
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Egipta
A kome pripada ova zastava?
To je bila zastava Kameruna...
A ovo?
To je bila zastava Kazahstana
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Vanuatua...
A ovo?
To je bila zastava Vijetnama
Znate li čija je ovo zastava?
To je bila zastava Jamajke...
Čija je ovo zastava
To je bila zastava Ekvatorijalne Gvineje
A čija je ovo zastava?
To je bila zastava Cipra...
Čija je ovo zastava?
To je bila zastava Šri Lanke
