Iza slatkog imena Macaron ne krije se keksić, već umiljato, razigrano klupko od svega pet mjeseci koje traži svoj zauvijek dom. Ovaj mali znatiželjnik osvaja na prvi pogled
Macaronu je tek pet mjeseci! Klupko sreće traži svoj novi dom
Uvijek spreman za igru, Macaron će s oduševljenjem juriti za ptičicama na štapu, istraživati svaki kutak i pretvoriti i najobičniji trenutak u malu avanturu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ja sam Macaron, ali ne keksić nego umiljato dlakavo klupko od približno 5 mjeseci koje možete maziti i paziti. Veliki sam avanturist i veliki lovac na ptičice na štapu, samo se brzo umorim, pa puno spavam, najradije u toplom krilu. I vrlo sam uredan. Na privremenom sam smještaju i trebam novi dom.
Možda sam malen, ali imam veliko srce i još veću želju da pronađem svoju osobu. Volim društvo, nježnost i pažnju, ali i trenutke kada mogu sam istraživati i igrati se. Brzo se prilagodim i znam biti pravi mali prijatelj koji će vas dočekati nakon dugog dana i uljepšati vam svaki trenutak.
Kontakt-broj: 091/791 9474
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+