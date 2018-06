Majku i sina istuširale fekalije: Ona je plakala, a on povratio...

Majka i njezin sin tvrde da im je s neba na glavu pala tekuća fekalija. Tijekom vožnje s otvorenim krovnim prozorom, u mjesto Kelowna u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji, Susan Allen stala je na crveno svjetlo.

Odjednom ju je odozgo zapljusnulo nešto za što joj se učinilo da je 'otpad ljudskog porijekla'.

Njezin sin Travis je odmah povratio, a ona je briznula u plač i odjurila u najbližu autopraonicu, gdje su oprali sebe i automobil.

- Sjedili smo u autu, koji je bio preplavljen tekućom kakicom koja je padala s neba. Toga je bilo posvuda, na licu, mojoj majici, cijeli moj auto i na vozilu pokraj našega - kazala je za Global News.

Mum and son 'covered in liquid poo falling from sky' as plane passed overhead while driving with sunroof open https://t.co/RwPp6O6k4k