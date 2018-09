Malo je pretjerao: TV reporter odglumio da ga nosi uragan

Ovo je vrlo gadno, govorio je pred kamerom Weather Channela reporter Mike Seidel dok je stajao na ulici u Willmingtonu u Sjevernoj Karolini. Cijela država spremala se za udar razornog uragana Florence, a Seidel je, u stilu našeg Edija Škovrlja kad izvještava o udarima bure, pokušavao uživo dočarati koliko je jak vjetar. Na snimci je izgledalo kao da će ga reful svakog trena otpuhati dok je pokušavao ostati na mjestu. Međutim, baš u najdramatičnijim trenucima, iza njegovih leđa dvojica ljudi su prošetala bez problema, kao da je riječ o malo jačem vjetriću.

Seidelova snimka odmah je postala predmet sprdnje na američkim društvenim mrežama.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL