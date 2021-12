Moja supruga uvijek nosi seksi donje rublje. Jednom sam je promatrao i divio se tom dekorativnom komadu odjeće. I odjednom mi je sinula misao 'pa ovo je suludo'. Zašto ne postoji nešto slično za muškarce. Žene imaju izbor od 1000 komada donjeg rublja, a mi smo u principu svedeni na bokserice, započinje svoju priču za LadBible mehaničar Jules Parker (56) iz Engleske.

I tako je odlučio pokrenuti vlastiti brend seksi donjeg rublja za muškarce, uz svoj dnevni posao koji je uključivao restauraciju starih automobila. Ta ideja zaprepastila je njegovu suprugu.

- U početku je mislila da je to nekakva kriza srednjih godina. Kasnije je mislila kako ću se polako pretvoriti u ženu te da sam skrivao svoju seksualnost od nje cijeli život, ali s vremenom je razumjela ideju iza projekta i danas je moja velika podrška - tvrdi Jules.

Iako se često susreće s komentarima kako na ovaj način feminizira muškarce, on smatra kako je situacija obrnuta.

- Pogledajmo u prirodi. Postoje vrste ptica kod kojih ženke imaju dosadno perje, dok su mužjaci okićeni raznim bojama. Ista je situacija i u povijesti. Vratimo se samo sto godina unatrag i vidjet ćemo vladare i razne kraljeve u raskošnim kombinacijama, jer su one u to doba označavale muškost - tvrdi ovaj svestrani mehaničar i dodaje:

- Htio sam napraviti nešto što slavi mušku figuru. Ne želim nositi žensku odjeću ili postati žena. To me apsolutno ne zanima i nije poanta iza ovog biznisa. Samo sam htio napraviti nešto lijepo za muškarce u čemu će se osjećati seksi. Ja sam sasvim običan tip. I uz to mehaničar. Ali volim seksi donje rublje - završava.

Pa ako još niste vašem dečku ili suprugu naručili nešto za Božić, a htjeli biste ga vidjeti u ovoj kombinaciji, više proizvoda možete vidjeti na Instagram stranici brenda.