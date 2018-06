Miš je bio u vrećici s pecivima: 'Vidjeli smo mi i gore stvari...'

Radnici fast food lanca Wendy's u Oklahomi ostali su šokirani nakon što su u hrani pronašli miša.

Zbog brige oko higijenskih uvjeta, odlučili su snimiti malog glodavca kako hoda po pecivima zajedno s izmetom koji je "putovao" po vrećici.

Prijavili su incident nadležnim tijelima koji su došli u inspekciju. No, zaposlenici restorana rekli su kako uopće nisu iznenađeni time što su pronašli, obzirom da je razina higijene u lokalu uvijek vrlo niska.

Employees at an Oklahoma Wendy's are worried about their workplace's sanitation after finding a live mouse crawling around on hamburger buns: https://t.co/a76A6Kq2yW



We suggest not eating before you watch this... pic.twitter.com/X7Wl5Fjy1C