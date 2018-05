Misterij iz Loch Nessa: Uskoro će otkriti postoji li čudovište...

Misterij koji golica maštu milijuna ljudi diljem svijet mogao bi, po mišljenju novozelandskog profesora Neila Gemmella uskoro biti riješen uz pomoć DNK analize uzoraka vode iz Loch Nessa.

Gemmell (51) je profesor na novozelandskome sveučilištu Otago i smatra da je uz pomoć DNK analize uzoraka vode iz Loch Nessa moguće doznati više o životinjskim i biljnim vrstama koje žive u tom jezeru.

Kaže i da osobno ne vjeruje u postojanje Nessie, no želi odvesti međunarodni tim znanstvenika onamo i usput s njima 'razgovarati o znanosti'. Istodobno, uz osmijeh kaže znanstvenik, njegova djeca (7 i 10 godina) smatraju da je to 'najcool' stvar koju je dosad napravio.

Jedna od najraširenijih teorija je da u Loch Nessu živi dugovrato čudovište, odnosno plesiosaur koji je, nekim čudom preživio sva razdoblja u kojima su ostali dinosauri izumrli.

Po drugoj teoriji čudovište iz Loch Nessa je zapravo vrsta divovske jesetre ili soma, a treći vjeruju da je riječ o obmanama, odnosno plutajućim granama ili posljedici igre snažnog vjetra i vode.

Profesor Gemmell kaže da za sve postoji znanstveno objašnjenje. Pojašnjava da sve što živi u jezeru za sobom ostavlja sićušne fragmente DNK - s kože, peraja ili iz urina.

Gemmell će idući mjesec na Loch Ness otputovati s timom međunarodnih znanstvenika koji će prikupiti oko 300 primjeraka vode iz različitih dijelova jezera i iz raznih dubina. Uzorci će se filtrirati da bi se dobio DNK koji će se potom usporediti ​​s podacima o poznatim vrstama. Rezultati bi trebali biti poznati krajem godine.

