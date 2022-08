Mit da je Elvis živ još živi: 'Izdao ga je burger', 'U Argentini je', 'Skriva se od mafije, zvao me...'

Kralj rock n' rolla Elvis Presley preminuo je 16. kolovoza 1977. godine od zastoja srca. A iako je od toga prošlo 45 godina, i dalje postoji skupina ljudi koja vjeruje kako je Elvis živ i kako je lažirao svoju smrt. Kao dokaze navode razna 'viđenja'. Presley se, vjeruju pojedinci, 'ukazao' na desetke puta od svoje smrti.

Prvi put 'viđen' je na dan kad je preminuo. Tog popodneva muškarac je u zračnoj luci Memphis kupio jednosmjernu kartu za Argentinu. Na šalteru je dao ime Jon Burrows, što je bio pseudonim kojeg je Elvis koristio za bukiranje soba u hotelu.

Nekoliko svjedoka ispričalo je kako je Jon jako nalikovao Elvisu. U zadnjih gotovo pola stoljeća Elvis je 'viđen' u Buenos Airesu na desetke puta. Kupuje voće na štandovima i odlazi u lokalne mesnice. Kažu 'vjernici'.

Iste 1977. Elvis je viđen uz bazen u Gracelandu. Fotografirao ga je muškarac koji je tamo otišao s obitelji. On je bio uvjeren kako je na fotografiji Presley, ali gostujući kod Larryja Kinga, Elvisov prijatelj i menadžer Joe Esposito otkrio je kako se na fotki zapravo nalazi Al Strada. Fanove koji su, ili još vjeruju da je Elvis živ, nije uvjerio. Tvrde kako Esposito samo štiti Elvisovu tajnu, što biste i očekivali od bliskog prijatelja...

Idemo do 1988. godine. Gail Brewer Giorgio, autorica knjige "Is Elvis alive", tvrdi kako je s pjevačem ljeta te '88 telefonski razgovarala. Ona je iznijela teoriju kako je Elvis sve lažirao zbog mafije te da je on bio taj koji je nju nazvao. Kasnije je u razgovoru za Time ispričala kako je vidjela dokaze da je Presley bio povezan s kriminalnim podzemljem i da ga je FBI vrbovao da srušiti moćnu mafijašku organizaciju...

Iste te 1988. Elvis je, ispričala je svjedokinja za američke medije, stajao u redu supermarketa u gradu Kalamazoo u Michiganu, Kasnije je viđen i kako jede hamburger u Burger Kingu.

- To mu je oduvijek bio najdraži lanac fast fooda - tvrde oni koji vjeruju da je Elvis živ. Nepobitan dokaz, nema što.

Do novog Elvisova 'ukazanja' fanovi su čekali dvije godine. Tad se pjevač, tvrde obožavatelji teorija zavjere, pojavio kao glumac u legendarnom filmu "Sam u kući". Valjda mu je film postao draži od glazbe.

Pojavio se Elvis, kažu fanovi, i na proslavi svojeg 82. rođendana u Gracelandu. Na fotografiji je stariji muškarac s bradom, za kojeg su pojedinci zaključili da je ustvari kralj rock n' rolla. Blizu njega je bilo nekoliko ljudi iz osiguranja, što je nekima sasvim dovoljan dokaz da je to Elvis.

Tamo 2016. pojavila se i snimka iz Gracelanda koja prikazuje starijeg muškarca kako šeta imanjem. Za 'vjernike' - to je bio Elvis. Nažalost po njih, otkriveno je kako je riječ o zaposleniku s imanja Billu Barmeru. Ili nije?

Ključni dokaz da je Elvis živ za neke je natpis na njegovu grobu.

- Stoji ime Elvis Aaron Presley, a Elvis je zapravo bio Aron. To je poruka onima koji su spremni potražiti istinu - priča se po forumima teoretičara zavjera.

Istina je, nažalost, puno dosadnija. Elvisov otac stavio je Aaron jer bio upoznat sa sinovom željom da promijeni srednje ime, tj. da mu doda još jedno slovo a, kako bi bilo biblijski...