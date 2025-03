Mladenci napisali svakom od 140 gostiju pismo. Morali su tamo čitati: Rasplakali su ih!

Dok su Alivia Zaubi i, sada suprug, John Pisani prošle godine planirali svoje vjenčanje, shvatili su da bi to bila idealna prilika da svojim prijateljima i obitelji pokažu koliko ih vole i cijene. No, umjesto zdravice ili poklona, odlučili su svakom od svojih 140 gostiju napisati personalizirano pismo.

Emotivne reakcije gostiju na pisma zabilježene su u viralnom videu koji su na TikToku objavili njihovi snimatelji vjenčanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Izuzetno smo blagoslovljeni što smo okruženi i podržani od strane toliko prijatelja i obitelji u našim životima. Ali tako često dopuštamo da život prolazi pored nas, a da ne zastanemo i kažemo ljudima oko nas što nam zaista znači njihova prisutnost," rekla je 27-godišnja Zaubi za People o inspiraciji za ovaj dirljiv čin.

"Osjećali smo da imamo savršenu priliku to učiniti sa svim našim ljudima na jednom mjestu", nastavlja. "Iako smo smatrali da se možemo potruditi biti prisutni sa svima na vjenčanju i pokazati svoju zahvalnost, željeli smo osigurati da se svakoj osobi ispravno zahvalimo. Njihova ljubav, podrška i trud tijekom godina oblikovali su nas – pojedinačno i kao par – i ova pisma su se činila kao način da uzvratimo tu ljubav i trud."

Zaubi kaže da je najteži dio ovog ambicioznog projekta bio jednostavno započeti, ali kad su ona i 31-godišnji Pisani krenuli s pisanjem, "išlo je lako". Kako bi podijelili teret, par je podijelio popis gostiju "gotovo kao tradicionalnu podjelu prolaza 'mladenka lijevo, mladoženja desno'", objašnjava.

Što se tiče gostiju koje je Zaubi opisala kao "one između" – ljude s kojima ona i Pisani imaju zajednički odnos – oni su ili surađivali na jednom pismu ili su napisali dva.

Par je planirao vikend sastanke u kafićima ili parkovima kako bi zajedno radili na projektu pisama, dijeleći "priče za inspiraciju", prisjeća se Zaubi, napominjući da se to pokazalo kao jedan od njihovih omiljenih dijelova cijelog iskustva vjenčanja.

Objašnjava da im nije bila namjera da pisma budu gesta "hvala što ste došli, zabavite se", već način da izraze svoju iskrenu zahvalnost za utjecaj koji su njihovi voljeni imali na njihove živote.

"Uključili smo ključne uspomene s tom osobom, stvari kojima se divimo kod njih i sve ostalo što smo osjećali da želimo podijeliti s njima", kaže Zaubi o sadržaju pisama. "Dok smo pisali, smijali smo se, plakali i naučili smo puno o nekim gostima koji su možda bili više na drugoj strani prolaza."

Na dan svog vjenčanja – održanog u Idaho Springsu, Colorado, 14. srpnja 2024. - Zaubi i Pisani postavili su sva pisma na ulaz u svoj prostor za primanje u Blackstone Rivers Ranchu. Pisma su bila zapečaćena voskom s brojevima stolova gostiju.

"Ideja je bila da pronađu svoje pismo, upute se do svog stola i odvoje trenutak da ga otvore", kaže mladenka. "Dan/vikend vjenčanja se do tada, na neki način neizbježno, vrtio oko nas. Dakle, ovaj trenutak je bio prilika da se usredotočimo na njih i podijelimo koliko nam je stalo do njih i kakav su ogroman utjecaj imali na naše živote."

U viralnom videu vidi se kako su gosti preplavljeni emocijama dok čitaju svoja personalizirana pisma. Jedna žena briše suze s lica, dok se druga smiješi i drži pismo na prsima.

"Vidjeli smo dosta suza, čuli smijeh, a neki gosti su nam rekli da su odbili otvoriti pismo iz straha da ne pokvare šminku", prisjeća se Zaubi. "Sve je to bila 'šlag na torti'. Za nas se nikada nije radilo o očekivanoj reakciji; radilo se o tome da odvojimo vrijeme i zahvalimo se ljudima koji su nas odgojili."

Mnogi korisnici TikToka su u komentarima videa podijelili koliko ih je snimka dirnula i pohvalili par za tako dirljiv izraz ljubavi i zahvalnosti.

"Ovo je predivno", napisala je jedna osoba. "Toliko je različitih odnosa u toj prostoriji koje žele proslaviti." Netko drugi je komentirao: "Čak je i mene rasplakalo, a ne znam ni što piše u pismima."

Zaubi je podijelila i savjet za druge parove koji žele učiniti nešto slično na svom vjenčanju: "Nemojte žuriti. To je posebno vrijeme za vas da se prisjetite i podijelite uspomene. Naučit ćete puno o drugoj strani prolaza i iskopati drage uspomene koje su bile skrivene."