Mnoštvo sadržaja za kraj ovogodišnjeg Adventa u Zadru

Kada je frontmen virovitičke Vatre i popularni član žirija u hrvatskom The Voiceu Ivan Dečak stao nedavno na centralnu pozornicu zadarskog adventskog trga, nije mogao ne primijetiti:

- Iskreno kažem kako imate prekrasan Advent. Meni je osobno uz zagrebački, upravo ovaj zadarski Advent najljepši u Hrvatskoj - kazao je frontmen Vatre. Dečak je zapravo opisao ono što je vidio i doživio: decentno i šarmantno ukrašen prostor trga Petra Zoranića i Pet bunara te toplinom i dobrom energijom prožet prostor za druženje i uživanje u sjajnim koncertima i vrhunskoj gastronomskoj ponudi street fooda. Vatra je, uostalom, otjerala kišu koja je opasno prijetila održavanju koncerta, a danima je prethodno neumoljivo zalijevala Zadar. Vatra je također te večeri na adventskom trgu nagovijestila kako će u posljednjem tjednu 2019. i prvim danima 2020. godine zadarska Kalelarga i cijeli Poluotok biti osunčani, a ulice i trgovi raspjevani u ugodnim večerima. Zato svima koji još nisu odabrali novogodišnju destinaciju, toplo preporučamo Zadar i zadarski Advent: sviraju, među ostalima, splitski TBF i Dalmatino, a u prvim danima siječnja hrvatska pop diva Vanna i šibenski slavuj Marko Škugor.

Foto: iva_perincic

Završnica Adventa bit će spektakl

Napokon smo tako dočekali stabilne vremenske prilike koje idu u prilog manifestaciji Advent u Zadru koja je ove godine, unatoč kiši i nekim odgođenim programima, donijela nikad veću posjećenost, više zadovoljstva ili više sretnih lica.

- Željeli smo biti drukčiji od sviju. Iz godine u godinu nadograđujemo našu adventsku priču s bogatijim i raznovrsnijim programom, kako bi ona bila privlačna Zadranima te svima koji u vrijeme Adventa u Zadru budu u našem gradu. Nismo povremeno imali sreće s vremenskim prilikama, ali završnica će zato biti pravi spektakl - s puno dobre energije govori direktor Turističke zajednice Grada Zadra Mario Paleka i najavljuje najbolje od Adventa u Zadru upravo u posljednjih osam-devet dana manifestacije.

Koncerti na adventskom trgu dosad su bili vrhunski, gastronomska ponuda na adventskim kućicama daleko na višem standardu nego bilo kada ranije, a dodatni programi adventske manifestacije svakodnevni, sadržajni i raznovrsni. U Zadru se proteklih mjesec dana uživalo na zatvorenom klizalištu na Višnjiku, dječjem programu, muzejima, restoranima, kafićima te šarmantnim obrtima i dućanima na Kalelargi koji su u sklopu Đira po gradu nudili posebne popuste, ali najbolje tek dolazi. Već u subotu (28. prosinca) na adventskom trgu pjevat će Ivan Zak, sutradan (29. prosinca) će startati željno iščekivana božićna utrka na 5 kilometara Zadar Christmas Run, a onda će u spektaklu dočeka Nove godine na otvorenome nastupiti splitski TBF, grupa Zaratino i grupa Dalmatino uz Jungle Boogie na Narodnom trgu. Adventski program neće stati u prvim satima 2020., jer već 1. siječnja nastupaju Zoran Jelenković i grupa Vista, 3. siječnja estradna pop diva Vanna, a 4. siječnja četrdesetodnevnu manifestaciju zaključuje šibenski slavuj Marko Škugor. Prvi će na adventsku pozornicu popularni Zak.

Foto: FILIP BRALA

Oko 600 trkača na utrci Zadar Christmas Run

- Veselim se koncertu, jer sam već tri puta uzastopno imao priliku nastupati na Adventu u Zadru i dočeku Nove godine. Uvijek je bila sjajna atmosfera, pogotovo kada sam Novu godinu nastupao s klapom Intrade - kaže Zak koji svaki trenutak koristi za odmor od turneje i brojnih nastupa.

- U Dalmaciji sam stalno, kako preko ljeta, tako i zimi. Imam odličnu razmjenu energije sa svojom publikom u Dalmaciji, tako da se radujem zadarskom koncertu. Adventski trg je lijep i u ovo vrijeme mijenja duh. Atmosfera je tada posebna, pa je i doživljaj nastupa ljepši - veseli se Zak subotnjem koncertu kada će, kao u svojoj novoj pjesmi Puno je želja, Zadranima unaprijed poželjeti sve najbolje.

- Uvijek su iste želje, a one su sadržane u poruci da moje bližnje i sve ljude na svijetu posluži dobro zdravlje, a onda sve dolazi na svoje.

Koncert Zagrepčanina uvertira je za nedjeljnu božićnu utrku koja je trebala startati tjedan ranije, ali je zbog kiše i podizanja mora na dijelu staze odgođena za bolje prilike. U međuvremenu se za Zadar Christmas Run prijavilo čak 560 trkača, rekreativaca i sviju željnih druženja i dobre zabave, a prijave će se držati otvorenima praktički do početka utrke.

Foto: iva_perincic

- Imat ćemo nagrade za najstarijeg i najmlađeg sudionika, ali i za najboljeg kostimiranog trkača utrke, pa vjerujem kako će ta kategorija biti pravi izazov za izradu ili odabir maštovitih kostima - kaže utemeljitelj Škole trčanja Zadar i jedan od organizatora utrke Jure Šango. To su dodatne nagrade za sudionike, pored onih koje su zamišljene još prošloga tjedna kada se trebala trčati zadarska božićna utrka. Dakle, majice s logotipom utrke, medalje i popusti za adventske kućice neće zaobići one najbolje na utrci i većinu prijavljenih, a zamišljena je kao promocija sporta, rekreativnog trčanja i zdravog načina života. Šango dodaje još jedan motiv koji je pred organizatorima.

- Zadar Christmas Run ima humanitarni karakter, što znači kako ćemo dio sredstava prikupljenih od prijave za utrku donirati Odjelu pedijatrije Opće bolnice u Zadru. Nadam se kako će to biti što veći iznos - poručuje Šango. Tako će u nedjelju 29. prosinca u 16 sati oko 600 trkačica i trkača s kapama Djeda Božićnjaka startati od Puntamike (Marina Borik) do adventskog trga na zadarskom Poluotoku. Tih pet kilometara trkačke staze uz samu obalu bit će spektakularna scena, kao i uvijek kada je u pitanju božićna utrka.

- Nosit ćemo crvene majice s logotipom utrke i božićne kape, pa će sve skupa izgledati zanimljivo i šareno, no riječ je o pravoj utrci koja je u ovoj prigodi i adventska - još kaže Šango zagrijavajući atmosferu pred zadarsku božićnu utrku, dok će se poslije utrke za pravu feštu na Trgu Pet bunara pobrinuti grupa Combo. Ovaj događaj organiziraju Škola trčanja Zadar, Triatlon klub Zadar i Sport Zone, dok su partneri utrke Grad Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra te Turistička zajednica Zadarske županije s humanitarnim sloganom – reci da za božićnu utrku i zadarski Odjel pedijatrije!

Zalet koji će Zadrani uhvatiti na božićnoj utrci bit će najbolja najava za doček Nove godine koji će ponuditi glazbeni spektakl i pregršt dobre energije. Svirka će u 22 sata početi na Kalelargi s Martinom Thomas & INSD Enterprise, a u isto vrijeme na adventskom trgu prašit će grupa Zaratino. Na Narodnom trgu također od 22 sata svirat će Jungle Boogie, potom u 23:30 grupa Dalmatino na istom trgu, dok će na adventskom trgu nastupiti splitski TBF. Mladen Badovinac nedavno se oženio i otkrio kako čeka dijete, pa će Nova godina koju će dočekati u Zadru, biti višestruko slavljenička. U pitanju je i 30 godina postojanja splitskog benda.

- Ovo je prvi put da ćemo svirati na dočeku Nove godine u Zadru. Inače ne sviramo svaki put na dočeku Nove do kraja, ali sada nastupamo s produženim terminom iza ponoći. Nastojat ćemo ljude zabaviti i držati u veselju, a proći ćemo, naravno, kroz cijeli naš repertoar, od sjetnih i tužnih do veselih pjesama - kaže Mladen čiji TBF svakih četiri-pet godina izbaci novi album. Dosad je izašlo šest studijskih albuma, posljednji 2015. godine, pa će možda 2020. Mladen pamtiti i po novom nosaču zvuka.

- Počeli smo nešto prčkati prije dva-tri tjedna, radimo na tomu pa ćemo u sljedećoj godini sigurno nešto izbaciti - dodaje frontmen TBF s novogodišnjom porukom: Lamborghini džip je besmislen. Ili kupi sportski auto, ili kupi džip.

Manifestaciju Advent u Zadru i doček Nove godine u Zadru organiziraju Grad Zadar, TZ Grada Zadra, Tržnica Zadar i Višnjik Zadar u suradnji i partnerstvu sa zadarskom Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom Zadar i Udrugom zadarskih ugostitelja.

Foto: iva_perincic

Vanna će izmiješati boje u Zadru

Trebala je već nastupiti na Adventu u Zadru, ali kiša je koncert odgodila. Ipak, sretna je okolnost kako su organizatori i hrvatska pop diva lako našli zajednički jezik i novi termin. Vanna će se tako na adventsku pozornicu popeti 3. siječnja u 21 sati te u Zadru napokon predstaviti sjajni ovogodišnji album Izmiješane boje. Album odlično plovi radijskim stanicama, dok je u rujnu zasjeo i na prvo mjesto najprodavanijih glazbenih CD-ova. U Zadru je Vanna posljednji put nastupila u HNK-u prošle godine, nakon kojega je, kaže, uslijedio još bolji tulum.

- Koncert kojega smo održali u kazalištu prije godinu dana bio je predivan, kao i jedan zgodan tulum na kojem smo poslije završili, pili dobro vino i opet malo pjevali. Pamtim one dragocjene koncerte još iz vremena okupacije zadarskog zaleđa kada smo do kluba Saturnus putovali preko pontonskog mosta kod Novskog ždrila blizu Maslenice. To su za mene bili dragocjeni trenuci za pamćenje. Inače, uvijek očekujem odlične koncerte, raspoložene i raspjevane ljude koji se pored toga vole i šaliti, a adventsko doba je posebno i prekrasno. Baš se radujem koncertu - otkriva Vanna uspomene iz Zadra i najavljuje nastup, a kakve su to izmiješane boje otkrit će na zadarskom koncertu.

- Izmiješane boje je, dakako, naziv te pjesme koju ljudi poprilično vole i ona predstavlja svojevrsnu prekretnicu u mom autorskom radu, jer me ta pjesma predstavila na način koji, možda, dotad nije bio poznat široj publici. Pored brzih i plesnih pjesama koje su na neki način moj zaštitni znak, balade poput Izmiješanih boja savršeno upotpunjuju moj koncertni program. Ovo je za mene poseban album, jer je na njemu sedam mojih autorskih pjesama. Tako sigurno nije bilo na prošlim albumima, ali drago mi je da sada jest. Surađivala sam s izuzetno dragim producentima i aranžerima Goranom Kovačićem i Antom Gelom, kao i Shallom koji je zaslužan za zvuk pjesme Tragom tvojih tragova Ante Pecotića. Većinu instrumenata su odsvirali glazbenici s kojima i inače sviram na koncertima, tako da taj album doživljavam osobnije nego druge - priznaje Vanna.

Dječji program i latino plesovi

Koncerti nisu jedini programi koji Zadrane i sve posjetitelje očekuju do 5. siječnja kada se na ovogodišnji Advent u Zadru spušta zavjesa. U subotu (28. prosinca) program počinje od jutarnjih sati Božićnom tvornicom malih vilenjaka i večernjom predstavom Kako je Shrek ukra(si)o Božić. Plesna škola Tormenta predstavit će s deset plesnih parova latino salsa plesove, dok će u Kapetanovoj kuli biti predstavljeni novi zadarski umjetnici u programu Meet the Maker. Dječji program Božićna tvornica malih vilenjaka nastavlja se u nedjeljno jutro.