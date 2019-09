Muldere, gdje si nestao? U Zoni 51 stvarno traže vanzemaljce?

(pustite si ovu pjesmu za bolji doživljaj već na početku čitanja ovog članka)

Ljudska fascinacija nadnaravnim je fascinantna. Ona izvanzemaljcima još privlačnija. Zabranjeno voće je najukusnije, a narod stado ovaca. Sve su to sastojci novog recepta za masovno ludilo, i to ono oko Područja 51. Za one koji ne znaju, neki je 'specijalac' iz dosade napravio Facebook event 'Područje 51, ne mogu nas zaustaviti'. Više od dva milijuna ljudi je potvrdilo da će se pojaviti na organiziranom upadu u jednu od najtajanstvenjih američkih vojnih baza, a vjerojatno je neki i od vaših prijatelja 'zainteresiran' za događaj jer je to sad moderno.

LMFAO PEOPLE ACTUALLY SHOWED UP TO AREA 51 (My favourite part is the “clap alien cheeks” sign 😂 #Area51storm pic.twitter.com/aKQMnw1e0F — Licensed Contracter (@LicencedContrac) September 20, 2019

Trebao bi početi 20. rujna, što je danas, no naknadno je otkazan. Ipak, entuzijasti su se već počeli skupljati u malom mjestu Rachel u Nevadi.

A guard and a dog showed up from inside of the gate of Area 51. #Area51 #StormArea51 pic.twitter.com/YGrK6Rc43S — Mick Akers (@mickakers) September 20, 2019

Zbog opasnosti da viralni događaj, unatoč otkazivanju, ipak pređe internetske granice i svi se ti 'junaci tipkovnice' zapravo pojave u Nevadi, Amerika je, za svaki slučaj prije dva dana u potpunosti zabranila zračni promet, uključujući i prijevoz hitnih slučajeva, iznad zračnog prostora naziva Area 51. Nevada je u stanju pripravnosti...

Organizatori su planirali s ostalim entuzijastima naći se u turističkoj atrakciji Centar za izvanzemaljce Area 51 i tamo koordinirati ulazak svi okupljenih. - Ako trčimo kao Naruto, možemo se kretati brže od njihovih metaka i da vidimo te izvanzemaljce - pisalo je na stranici na Facebooku. Danas su se ispred baze već i na taj račun našalili.

THAT GUY THAT NARUTO RAN BEHIND THE REPORTER IM- #Area51 pic.twitter.com/c0JROJFwIp — chloe 🦋 armymoo (@omgbtsdidthat) September 20, 2019

Opisan je i kratak 'plan napada', na kraju je dopisano: - P.S. Pozdrav, američka vlado, ovo je šala i ne mislim ju sprovesti u realnost. Samo sam mislio kako je smiješno i da ću dobiti nešto lajkova na internetu. Zbog svega je došlo i do uhićenja više osoba. U istragu se dao i FBI čiji su agenti posjetili autore u njihovim domovima. Događaju se pridružio i Elon Musk, osnivač i izvršni direktor SpaceX-a. Najavljen je i koncert na otvorenom i festival Alienstock, no on se odvojio od događaja 'Uletimo na Zonu 51, ne mogu nas sve zaustaviti', a nakon svega je i otkazan.

- Jel' se netko savjetovao s Will Smithom i Jeffom Goldblumom o Području 51? - bio je jedan od komentara ljudi koji planiraju doći na masovno okupljanje. Aludirali su naravno na blockbuster iz 1996. 'Dan neovisnosti'.

Art Frasik, investitor za nekretnine iz Ohija za Los Angeles Times je ispričao kako je za izvanzemaljce bio zainteresiran još kao dijete, nakon što je pogledao poznati film. Ranije je pokušavao potražiti prijevoz do Nevade. - Više je ljudi ozbiljno oko toga nego što vi mislite - poručio je.

Grant Fielder, vozač kamiona iz Arkansasa na Facebooku je napisao kako Amerikanci moraju znati što se događa u bazi. - Ima nešto tamo vani - poručio je. Ipak, ne dolazi u Nevadu iz jednog vrlo zemaljskog razloga - mora biti na poslu.

I tu dolazimo do karaktera ljudi koji danas planiraju biti u Nevadi. Većina njih koji su se preko Facebooka predbilježili da će upasti u vojnu bazu, tipični su junaci tipkovnice, a oni koji će se tamo zaista pojaviti, imaju previše slobodnog vremena i vjerojatno će stići tamo samo kao publika. S tonom kokica.

Foto: Twitter

Nitko ne planira stvarno upasti u bazu iz jednostavnog razloga - ne želi umrijeti - pa ni za izvanzemaljce. Pa nije baza slučajno jedna od najčuvanijih na svijetu. U siječnju ove godine, službenici Nacionalne sigurnosti Nevade pucali su na čovjeka koji je automobilom pokušao ući u tu bazu.

Area 51 guards watching people trying to break in. #Area51 pic.twitter.com/PiStTUNlrR — Barbara (@ImBarbaraPool) July 12, 2019

Što je sljedeće - ravnozemljaši će uspjeti dokazati da je Zemlja ravna ploča? Koje je to vrijeme za biti živ, hej!

Baza kodnog imena Područje 51 desetljećima je magnet za sve vrste teoretičara zavjere i lovaca na vanzemaljce jer je strogo zaštićena. Prava svrha zaštićenog područja nije poznata, no prema nekim podacima dostupnih javnosti, pretpostavlja se da služi za testiranje eksperimentalnih letjelica i sustava naoružanja.

What if every year we have tried raiding area 51 but every time the government erases that part from our memory? #Area51storm #LiveFromTheArea51Raid pic.twitter.com/YmLRpIGCdD — Astrid _ Patricia👑⚘❤ (@AstridCZ1995) September 20, 2019

- Ako itko očekuje da će tamo pronaći leteće tanjure ili mrtve vanzemaljce ili bilo kakvo čudo, ostat će jako razočaran - rekao je Jeffrey T. Richelson, viši suradnik u Arhivu nacionalne sigurnosti na Sveučilištu George Washington u razgovoru za Live Scienece prije par godina. Richelson je to rekao kako bi demantirao nagađanja da se u 'Zoni 51' čuvaju ostaci NLO-a koji su se sudarili s vojnim avionima, pa čak i posmrtni ostaci vanzemaljaca. Također širile su se priče da su se američke zračne snage dokopale tehnologija koje posjeduju napredne civilizacije negdje u svemiru, kao i goriva koje koriste za leteće tanjure.

Osim toga, razne teorije zavjere tvrdile su da američke zračne snage iz ove baze kontroliraju i upravljaju meteorološkim prilikama u cijelom svijetu, kao i da imaju razvijenu tehnologiju za teleportiranje.

Jeftina zabava za narod

Svi mi želimo vjerovati u nešto, pa i kad fotkamo noćno nebo i primijetimo neka neobična svjetla kako se kreću iznad nas. Ljepše je vjerovati da su nas došli posjetiti nego da je to odbljesak LED lampe u leći kamere na mobitelu.

Foto: Kristina Trupeljak (Fotografija zbog koje je autorica ovog članka završila u svim mainstream medijima zbog navodnog NLO-a koji je ispao da to nije)

Možda izvanzemaljci postoje, ali ne u Području 51. Nismo bili, ali smo sigurni da je cijeli masovni 'upad' samo jeftina zabava za narod, u nedostatku novih saznanja o izvanzemaljcima i želji da zaista za života doznamo da postoje. 'Dosada je đavolje igralište', kažu naši stari, a cijeli događaj je savršen primjer što se dogodi kada se kreneš šaliti iz dosade, a 'ovce' samo krenu za tobom. Trebao im je novi besmisleni trend koji će pratiti. Ako ništa drugo, masovno okupljanje za pronalazak izvanzemaljaca ujedinilo je ljude da se dobro zabave i nasmiju.

Me trying to pack all my shit so I can head out to Area 51 because apparently people actually showed up and I want an alien too.

#LiveFromTheArea51Raid

pic.twitter.com/mlIc6cRDmM — jess (@_StarDustMin_) September 20, 2019

How im gonna enter area 51 Vs how im gonna leave #Area51 pic.twitter.com/ih1MDZmFep — pinguino.jpeg (@Gabriel_rod12) July 12, 2019

Government:*pulls up to my house* Sir do you have an alien if so hand it over

Me and everyone who raided Area 51:#Area51memes #Area51 pic.twitter.com/lDuQeFQ1X7 — キラキラ (@baratingz) July 13, 2019

me after I save an alien but it keeps making jokes about destroying mankind #Area51memes #area51raid #Area51 pic.twitter.com/moPxY6x7RQ — Joe (@JFlecTV) July 13, 2019

the guards laughing at us after we enter area 51 and see no aliens #Area51 #area51raid #Area51memes pic.twitter.com/NCYtTDh1QW — ɾҽɱყ (@remysthots) July 13, 2019

Whoever's smart will put a booth up for Naruto headbands.https://t.co/aZGlnDkhAk — 9GAG (@9GAG) September 20, 2019

Neki su događaj iskoristili i za dobar marketing, a za Nevadu ne sumnjamo da će na ovih par dana turistički procvjetati.

A ako i vi želite dobro se zabaviti gledajući 'male zelene', ili si ponovno pogledajte Muldera i Scully, ili upalite neki od 'live streamova' iz Nevade. Pa što bude, bit će.