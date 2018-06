Muškarca odbilo 80.000 žena: 'Žele samo bogate i zgodne...'

Muškarac iz Kine postao je glavna zvijezda u lokalnim medijima jer godinama pokušava pronaći ženu. Tvrdi da je zadnjih osam godina pitao oko 80.000 žena da li želi hodati s njim i sve su ga redom, tvrdi odbile.

Niu Xiangfeng (31) prvi put je snimljen 2013. godine kako hoda po Pekingu s natpisom da traži ženu. Tada je rekao da mu je umro otac od raka i da misli da se treba oženiti i osnovati svoju obitelj. Danas više ne hoda s napisima po gradu, ali posjećuje internet stranice za spojeve, pokušava naći ženu na društvenim mrežama i često im pristupa na ulici i pita ih da li imaju dečka.

One ga uporno odbijaju, a neki kažu da je to zato što Niu ima vrlo agresivan pristup. No Niu kaže da su žene danas vrlo 'besramne', da biraju zgodne muškarce koji imaju 'dobru' priču.

- Ja sam nizak i ružan i ne pričam laži kako bih impresionirao žene. Žene traže muškarce s dobrom plaćom i koji imaju vlastiti dom u gradu. Ja nažalost nemam ni kuću ni stan - kaže Niu.

Neki mu ne vjeruju da su ga žene odbile čak 80.000 puta no on tvrdi da je kontaktirao oko 60.000 žena online te da tome treba pridodati 20.000 do 30.000 žena kojima je pristupio na ulici. Na pitanje traži li samo medijsku pažnju, Niu kaže:

- Mene to ne interesira, ja ne želim postati glumac ili neka poznata osoba. Nemam talent za to. Samo želim naći ženu i osnovati obitelj. Želim i da moja majka bude sretna.

Kada je prvi i drugi put završio u medijima, puno ga je ljudi kontaktiralo no što se tiče žena, kaže to je bilo samo gubljenje vremena. Drugi mu području da mora promijeniti pristup i da se ljubav ne smije forsirati, piše OddityCentral.