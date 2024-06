'Muž mi je milijunaš, ali tjera me da plaćam pola troškova! Dok ja radim, on uživa u životu'

S mužem (50) sam zajedno već 18 godina, od toga smo u braku posljednjih šest godina. Sad sve više razmišljam o tome da ga ostavim. On je multimilijunaš, ali i dalje mi naplaćuje sve troškove. Plaćam pola stanarine, pola računa, kupujem polovinu hrane. Dok ja radim više od 40 sati tjedno on stoji kod kuće i odmara. Budi se u 11 ujutro i onda igra golf, meni to nije normalno, započela je svoju ispovijest na online forumu Reddit jedna 47-godišnja dama...

Piše kako su ona i muž davno odlučili kako neće imati djecu i da im je veza do prije koju godinu bila skladna. Prije ulaska u brak ona je potpisala predbračni ugovor u kojem su dogovorili da će sve troškove dijeliti popola i da će svaki od njih imati svoj poseban račun. On je inzistirao na tome jer je kazao da se 'opekao' u bivšim vezama...

- On ima hrpu skupih hobija. Odlazi na duga putovanja, stalno igra golf, stalno odlazi na krstarenja... I sve to bez mene. Je li stvarno nerazumno od mene što mislim da bi i ja trebala malo uživati - nastavila je dalje dama...

Kaže kako im se život promijenio prije četiri godine kad je nakon smrti svoje majke njezin muž dobio nasljedstvo od gotovo deset milijuna eura.

- Preselili smo se u novu bolju kuću koju smo kupili. Prije smo živjeli kao podstanari. Kako se bližio kraj prvog mjeseca u novoj kući ja sam pretpostavila da će moj dio računa za taj mjesec biti manji, ali zapravo je bio veći! Kazao mi je kako je to jer je kuća veća pa su režije više, kao i moj dio 'stanarine'. Prije sam mu plaćala oko 1400 eura mjesečno za sve troškove, sad je to gotovo 2000 eura - priča dalje ova 47-godišnjakinja, piše Mirror.

Kaže kako žali što je ozbiljan novac stigao u njihove živote...

- Shvatila sam kako on živi za vrijeme pandemije koronavirusa. Dok ja radim, on spava i odmara. Kao da je u mirovini. Rijetko se budi prije 11 sati. Nisam zadovoljna kako naš brak izgleda, trudila sam se da postanem bolja partnerica i želim da veza uspije. Ali osjećam se prevareno, samo njegovo ime je na vlasničkom listu kuće koju smo kupili. Voljela bih se vratiti pet godina unaprijed dok nije bilo toliko novca. Mislim da ćemo zbog toga na kraju raskinuti - napisala je za kraj...