Svi na Ribnjak za napuštene pse

Good Cause održava se 12. srpnja na Ribnjaku, a događaj uz humanitarnu notu obilježava i dobra glazba. Od glazbenika nastupat će Koolade, VRH, Tone Tuoro, Mapalm i SZCH

<p>Udruga Rina po treći put organizira dobrotvorni ljetni event Good Cause na kojem se skuplja novac za napuštene pse.</p><p>Good Cause održava se 12. srpnja na Ribnjaku, a događaj uz humanitarnu notu obilježava i dobra glazba. Iz organizacije javljaju kako će ove godine glazbu birati poznata domaća imena poput Kooladea, VRH-a, Tonea Tuora, mapalma i SZCH-a. Glazba će biti popraćena i uzorcima hrane za sve 'njuške'.</p><p>Psi će uz pratnju vlasnika moći uživati u nekoliko vrsta poslastica, suhe hrane, teniskim lopticama i ručno rađenim psećim krevetićima.<br/> <br/> <a href="https://www.facebook.com/Rina.udruga/">Udruga Rina</a> svakodnevno mazi i pazi 28 pasa starije životne dobi ili s fizičkim hendikepom, a kako takvi psi zahtijevaju posebnu medicinsku hranu, česte veterinarske preglede i operacije, Good Cause inicijativa je objeručke prihvaćena od strane volontera. Novac koji se skupi za vrijeme eventa, u cijelosti odlazi na račun udruge!</p>