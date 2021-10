Žene i djevojke u suknjama oprez! Najnovija turistička atrakcija, vidikovac na tornju Summit na Manhattanu u New Yorku, bila je prisiljena uvesti kodeks odijevanja jer je pod vidikovca u potpunosti obložen zrcalima pa biste, u slučaju da nosite suknju, mogli svima pokazati svoje donje rublje.

Kodeks odijevanja nije obavezan već je uveden samo kao preporuka pa posjetitelji sami mogu odlučiti što žele odjenuti za posjet ovoj atrakciji, prenosi New York Post.

Dizajner ove instalacije je tajnoviti umjetnik Kenzo Digital koji je za ovaj projekt rekao kako ''dijeli opojni osjećaj težnje i inspiracije koji daje New York'' i kako je to ''svjetionik mogućnosti koji odaje počast svemu onome što New York može biti ili će tek postati''.

Unatoč umjetnikovom pjesničkom opisu, ova instalacija malo toga prepušta mašti u slučaju da odlučite odjenuti haljinu ili suknju.

Srećom, postoji fokus grupa koja je pregledala atrakciju prije njenog otvaranja pa su upozorili upravu tornja na mane instalacije.

Uprava je ubrzo objavila upozorenje i predložila posjetiteljima kodeks odijevanja za posjet atrakciji.

- Gosti koji su zabrinuti zbog neželjene izloženosti uzrokovane zrcalnim podovima i stropovima odgovorni su za odijevanje na način da se izbjegne takva izloženost - stoji na službenoj web stranici Summita.

Posjetitelji su, čini se, ozbiljno shvatili upozorenje pa su na otvorenje vidikovca većinom svi došli u hlačama.

No, bilo je i nekih koji nisu bili pretjerano zabrinuti zrcalima.

- U redu je - rekla je Gamara Makulch, starija turistkinja iz Rusije koja je nosila dugu haljinu.

- Nisam ni obraćala pažnju, ne smeta mi - rekla je Eunice Li, turistkinja iz Los Angelesa koja je također došla u haljini.

Bilo je i nekih koji su svjesni rizične kombinacije suknje i zrcala, ali ne mare pretjerano za to.

- Suknja izgleda puno bolje na fotografijama - rekla je turistkinja iz Meksika Daisy Esdrello koju je suprug fotografirao na vidikovcu.

Bilo je i onih koje su odlučile nositi suknju, ali su poduzele dodatne mjere opreza.

- Nosim kratke hlače ispod. Nije vrijedno rizika - rekla je Haley koja je obukla dugu lepršavu haljinu.

Dobra vijest je da iz Summita imaju spremne kratke crne hlačice za sve one koji dođu u posjet nepripremljeni kako vidikovac ne bi postao raj za voajere.

Vidikovac Summit One Vanderbilt u New Yorku nalazi se na gotovo 430 metara visokom tornju, a prostire se na tri kata, između 91. i 93. Karte za vidikovac koštaju između 39 i 72 dolara (između 250 i 460 kuna).