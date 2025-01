Najobdareniji Britanac: 'Mojih 30 cm donijelo mi je probleme. To lako može preplašiti ljude...'

Tuširali smo se nakon tjelesnog u školi i shvatio sam da sam drugačiji. Bio sam sramežljiv i samo sam tad htio biti normalan poput ostalih. Ovo donosi i dosta problema, priča Matt Barr, poznat i kao 'najobdareniji Britanac'...

Dužina njegova penisa iznosi 30,5 centimetara, što mu je donijelo brojne probleme u vezama.

- Teško je to. To nije jedna od stvari s kojima želite iznenaditi ljude, jer ih lako može preplašiti. Ali, naravno, ne želite biti jezivi tip i to spomenuti prerano u vezi - kaže Matt, koji mora paziti i na odjeću...

- Da, trebam nositi široko i onda je sve dobro. To mi nije preteško - dodaje Matt.

Zbog duljine svojeg penisa postao je poznat, što su neki htjeli iskoristiti....

- Bio sam na spoju s jednom damom, mislio sam da je to običan spoj, ali ona je imala svoje motive. Htjela me iskoristiti i sa mnom snimiti pornografski sadržaj. Htjela je na meni zaraditi - kaže ovaj Britanac.

Priznaje i da je razmišljao o operaciji smanjivanja penisa, ali da vjerojatno neće pod nož.

- To je skupa operacija, otprilike 17.000 eura. Rijetko se izvodi, samo u slučajevima tumora i drugih problema - objašnjava Britanac, koji je imao i nekoliko bizarnih ponuda.

- Ljudi su me zvali i tražili me da im dođem gol čistiti kuću. Bilo je bizarnih zahtjeva - kazao je za kraj...