Najslađi kafić na svijetu: Goste dočekuje hrpa malih korgija...

U Bangkoku, na Tajlandu, nalazi se kafić u kojem 12 preslatkih korgija dočekuje goste čim otvore vrata. Zove se 'Corgi In The Garden' i da, mjesto je slatko kako i zvuči. Kafić je vrlo brzo postao popularan među turistima i lokalnim stanovništvom, a to ne bi trebalo čuditi s obzirom da zemlja bilježi ogroman porast popularnosti ove pasmine, prenosi boredpanda.

Vlasnica kafića, Tanchanok Kanawaong, veliki je obožavatelj pasmine jer su korgiji 'simpatični i smiješni'. Iako nije planirala otvoriti pseću kavanu, iznenadilo ju je veliko leglo štenaca koji su joj dali ideju.

'Htjela sam s drugima podijeliti ljubav i sreću. Moji psi su dobili sedam štenaca i broj je rastao, pa smo htjeli podijeliti radost s drugima', rekla je vlasnica.

Ne sumnjamo da se svaki gost razveseli čim im u susret dotrči nekoliko malih korgija. Porkchop, Pumpkin, Salmon, Bean, Babycorn i drugi štenci također uživaju u pozornosti i slasticama tijekom cijelog dana.

Međutim, vlasnica pazi kako se ne bi udebljali, pa trče u vrtu kafića tri puta dnevno.

Kafić (i korgiji) rade šest dana u tjednu. Također, nudi posjetiteljima jednosatno druženje sa psima, koje košta 11 dolara (oko 70 kuna) po osobi. Vlasnica je istaknula da takva rutina omogućava da se životinje odmore.