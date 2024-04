Nakon plamenca i orla štekavca u Istru stigla i afrička kukavica: 'Ona je kao rijetki Pokemon'

MASNO, ZAGORJELO, POBACANO VIDEO Objavila je kako turisti ostavljaju apartmane i šokirala: 'To nisu gosti pa to su svinje!' Tko to u hotelu čisti iza sebe? Ljudi dođu na odmor, neopterećeni čišćenjem, svako se toga zasiti u kući, i opuste se, plaćaju i taj mali luksuz nečišćenja, napisao joj je jedan korisnik društvene mreže