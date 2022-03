Napila se gina i vina pa naručila Uber do Ukrajine: Prebacilo me. Zvali su iz banke drugo jutro...

Dobar dan, zovem iz Swintona, može taksi? Destinacija? Ukrajina. Tako je nakon pijanke Britanka Leoni Fides (34) naručila Uber jer je, kako kaže, htjela pomoći Ukrajincima koji se brane od ruske agresije.

Ruta je bila Swinton, Engleska - Ukrajina.

Prebacilo me, drugo jutro su me zvali iz banke

Dan nakon lude večeri u kojoj je slavila rođendan s prijateljicama ni sama ne zna zašto je zvala taksi.

Kaže kako je netko u društvo otvorio temu Ukrajine i jednostavno se zanijela, prenosi Daily Mirror.

- Popila sam malo previše ginova, pokoju sambuku i vino. Zatim sam naručila taksi. Sljedeće jutro su me zvali iz banke o čudnim aktivnostima na mojoj kartici. Upozorili su me da nemam dovoljno na računu za tu transakciju - rekla je Leoni i otkrila da je račun bio oko 40.000 kuna.

Htjele smo pomoći Ukrajincima

Uber se pokušao naplatiti devet puta.

- Drago mi je da mi nisu skinuli s kartice. Imam 34, trebala sam biti pametnija. Uber je prihvatio rutu, ali srećom nisam imala dovoljno novca. Tek sam se drugi dan sjetila što sam učinila. Još sam naručila comfort. Prijateljica i ja planirale smo do Ukrajine da pomognemo ljudima. Previše smo popile i prebacilo nas je. Ne znam što bi bilo da su mi skinuli novac i da smo sjele u taksi. Sjećam se da smo nakon toga sat i pol čekale drugi taksi do doma. Uber mi je prihvatio rutu do Ukrajine, a nije me mogao odvesti do kuće koja je udaljena 10 minuta vožnje - rekla je Leoni.