'Naš ocean krije gigantsko biće, mrtva zvijezda se vraća na ljeto, roboti će nam preuzeti poslove'

Društvenu mrežu TikTok 'zapalila' je snimka muškarca koji tvrdi da je 'vremenski putnik' iz 2236. godine. U roku od dva mjeseca video s njegovim predviđanjima za ostatak 2022. godine pregledalo je gotovo 20 milijuna ljudi, koji su ostavili više od milijun komentara, piše Daily Star.

- Ima vas koji mi ne vjerujete... Sredinom lipnja u Tihom oceanu pronaći ćemo najveće biće iz dubina u povijesti čovječanstva - stoji na početku snimke, koja se odmah nastavlja:

- Tamo 16. rujna 2022. godine poznati glazbenik će se pojaviti u javnosti i priznati da je godinama lažirao svoju smrt. Do kraja godine doći će i do velike promjene u proizvodnji. Roboti će preuzeti još 20 posto svih radnih mjesta - stoji na kraju snimke.

Pratitelji misterioznog 'vremenskog putnika' odmah su počeli nagađati što nas to čeka u dubinama oceana, pričaju i o povratku mrtve zvijezde, većina njih navija da to budu Tupac ili Elvis... Uglavnom, video je ostvario svoj cilj i došao je do milijunske publike.

Iako većina tvrdi kako ovakav sadržaj gleda isključivo iz zabave i govore da im nije ni na kraj pameti povjerovati ovakvim ili sličnim glupostima, jako mali broj ljudi je stvarno zabrinut.

- U prošlosti smo imali ljude koji su vidjeli budućnost. Zašto isključujemo mogućnost da se sve to ponavlja i sad? Ljudi moraju otvoriti oči - jedan je od komentara 'vjernika'...