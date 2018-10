Našli ga u Rijeci: Pas je bio na samrti, a sada ide na Tenerife

Izgladnio, razrezanog vrata i šapica vezanih žicom, pas Srećko bio je osuđen na smrt. Danas se oporavio.

Na Pehlinu u Rijeci krajem 2016. godine pronašli su ga Romana Drinovac (28) i njen dečko Urugvajac Leonardo Nicolas Leites Rodriguez (29).

Foto: Privatna arhiva

- U početku se Srećko bojao svega i puno smo s njim radili kako bi mu vratili povjerenje u ljude i oslobodili ga straha da bi s vremenom postao prava zaigrana maza. Porezotine na vratu morale su se zašiti s 20 šavova, a uslijedili su i poteškoće s probavom i crijevima koje su potrajale godinu dana, no zahvaljujući divnoj veterinarki i to smo uspjeli riješiti. Danas je to pesonja koji spava s nama, ide na sva naša zajednička putovanja, malo je razmažen, ali je to i zaslužio jer je uistinu jedno divno biće. Od cijele traume ostao je samo ožiljak na vratu i ponekad mali strah od nepoznatih muških osoba - objašnjavaju veterinarska tehničarka Romana i turistički vodič Leonardo.

Nakon što se Srećko oporavio brižni par našao mu je dom, no od njega se nisu mogli odvojiti. Umiljat pas postao je njihov. Sada ih čeka novi izazov. Mladi par na Tenerife putuje u potrazi za boljom budućnošću. Na put od 2900 km idu autom isključivo da Srećka ne izlažu stresu, ali i da cijelim putem bude s njima. O njegovom životu snimili su video, a Srećko ima i svoju Facebook stranicu.