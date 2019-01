Nastupom 'zapalila' dvoranu: 'Ovo zaslužuje više od desetke'

Čak i savršene gimnastičarske vježbe ponekad ne dobiju 'čistu desetku', ali nastup gimnastičarke Katelyn Ohashi je toliko oduševio suce i publiku da su mnogi zahtjevali da joj daju i ocjenu veću od 10.

Njen nastup na sveučilišnom natjecanju u Anaheimu u SAD-u postao je viralan hit na društvenim mrežama. Gimnastičarka je svojom energijom, osmijehom i pogledom, a na kraju i samom izvedbom očarala svijet.

Na snimkama se vidi koliko je Katelyn energije unijela u nastup da su čak i njene kolege 'zaplesale' u ritmu. Katelyn inače nastupa za sveučilište iz Los Angelesa koje je na svom Twitter profilu objavilo da Katelyn zaslužuje više od desetke.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA