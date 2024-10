Navukli bijes cijele Italije: Lopovi vratili psa kojega su ukrali djevojčici s invaliditetom

Lopovi su nakon opće osude i negodovanja stanovnika Italije vratili psa kojega su u subotu ukrali za vrijeme provale u kuću nedaleko od Napulja, a pripada djevojčici s invaliditetom.

Dvanaestogodišnja djevojčica s invaliditetom čijeg su njemačkog špica u subotu u mjestu Acerri blizu Napulja ukrali provalnici ponovno je u ponedjeljak zagrlila svojega ljubimca Mauija koji joj pravi društvo od njezine treće godine i za kojega je jako vezana.

Rosario, djevojčičin otac javno je uputio apel lopovima, od njih zatraživši da vrate psa i zadrže ostatak plijena, razne vrijedne predmete i nakit vrijedan nekoliko desetaka tisuća eura.

"To je cijeli njezin svijet. Pozivam one koji su mojoj kćeri uzeli psa..., molim vas, tko god to bio, da ga vrate, jer je moja kći zapala u tjeskobno stanje. Samo želimo da nam vratite Mauija, ne marimo za ostale stvari."

Apel su u nekoliko sati podijelile stotine ljudi, uključujući i gradonačelnika Tita d'Errica.

Agenciji Ansi poslao je video-snimku u kojoj govori o provali i krađi i poziva sugrađane da mu pomognu u potrazi.

Njegov poziv se isplatio.

U ponedjeljak kasno navečer primio je anonimni telefonski poziv u kojemu ga lopovi obavještavaju da su psa ostavili ispred ulaznih vrata njihova doma.

"Stranim su mi naglaskom rekli da ga vraćaju djevojčici", rekao je Rosario. "Kazali su mi i sljedeće: Vidite gospodine, mi jesmo lopovi, ali pošteni."

Rosario je zahvalio zajednici što je javno pozvala da se njegovoj kćeri vrati ljubimac.

"Italija se angažirala na tomu da se mojoj kćeri Miriam vrati njezin ljubimac. Hvala puno svima, jako ste nas dirnuli", kazao je sretni otac.