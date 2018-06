'Ne mogu dobiti uloge, ali sam zato u krevet odveo oskarovce'

Glumac koji tvrdi da ima najveći penis kaže da je mu je prirodna obdarenost pomogla da odvede u krevete neke od holivudskih zvijezda s A liste no istovremeno mu je uništila karijeru, piše Sun.

Jonah Falcon otkrio je u intervjuu za Sun da mu redatelji ne žele dati glavne uloge zbog njegove 33 cm duge muškosti.

- Guglaju me i onda kažu: Nećemo ga uzeti jer je poznat zbog svog penisa. To je definitivno naštetilo mojoj karijeri, to su mi potvrdila i dva prijatelja koja se bave audicijama za filmske uloge. Nije 'cool'. Zbog toga sam osuđen na manje uloge - kazao je.

- Možda bi bolje uspio u Njemačkoj ili Velikoj Britaniji, ali u Hollywoodu je to definitivno hendikep, nikako prednost. Nitko od vodećih studija me ne želi zaposliti. Jednog dana možda snimim vlastiti film i definitivno će biti i scena moje muškosti jer to je ono što ljude zanima - otkriva.

Unatoč tome što mu karijera pati, Falcon kaže da ne bi htio imati manji penis jer ovako uspijeva, bez imalo muke, spetljati se sa zvijezdama.

Ovaj rođeni Njujorčanin, koji ne skriva svoju biseksualnu orijentaciju, tvrdi da je u krevet odvukao brojne pornozvijezde i glumce - među kojima i dobitnike Oscara.

- Da, spavao sam s dobitnicima Oscara, ali i onima koji su bili nominirani. Ne mogu o tome pričati. Ne mogu otkititi niti je li riječ o ženama ili muškarcima. Evo reći ću da nije riječ o Meryl Streep - neka na tome ostane. Većinom oni mene nalaze, jednom ili dvaput je to bilo na zabavama. Očito sam prilično jedinstven - kaže Falcon.

- Laska mi kad pornoglumci i pornoglumice kažu da imam većeg nego njihovi partneri, a imajte na umu da su se oni svega nagledali, tako da znaju o čemu pričaju - dodaje.

Falcon tvrdi da je u erekciji njegov penis dug 33 cm te promjera oko 20 cm.

- Deblji je od mog zapešća - kaže Falcon dodajući da obdarenost nije obiteljska crta. Dodaje da njegov zvjezdani status ne godi obitelji koja se zbog svega osjeća posramljeno.

- Najbolja stvar u svemu je da nemam problema sa samopouzdanjem, imam kad je riječ o nekim drugim stvarima, ali definitivno ne zbog penisa. S druge strane, kad imaš tako velik penis, često imaš probleme na aerodromima - kaže Falcon i dodaje da ga zaustavljaju, dodatno pregledavaju i ispituju je li bio na povećanju penisa.

Osim toga mora paziti kako spava te prilikom seksa.

- Neke poze, kao kad je recimo netko na vrhu, ne funkcioniraju. Urolog mi je rekao da pazim jer sam dodatno izložen riziku da ga slomim - kaže.

Falcon je postao poznat 1999. kad je proglašen vlasnikom najvećeg penisa na svijetu. Međutim, 2015. dobio je konkurenciju. Roberto Esquivel Cabrera tvrdio je da je njegov penis u erekciji dugačak 34 cm. No radiolog dr. Jesus Pablo Muro koji je pregledao Cabreru kaže da je prava veličina njegove muškosti između 16 i 18 cm, a sve ostalo je prepucij.