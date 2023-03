Nedovoljno švicarski: Toblerone će ostati bez planine na omotu

Toblerone neće više imati poznatu planinu Matterhorn na pakiranju. Zbog selidbe dijela proizvodnje u Slovačku, ova slastica neće moći udovoljavati zakonskoj definiciji "švicarskog" koja je na snazi od 2017., prenosi Yahoo.

Švicarski zakoni su karakteristični po tome da mlijeko i mliječni proizvodi moraju biti proizvedeni od 100 posto sirovina upravo te zemlje, dok za ostale vrijedi pravilo o proizvodnji od 80 posto švicarskih sirovina. U to jedino ne spadaju izuzeci koje nije moguće nabaviti iz Švicarske, poput kakaa. Kako Mondelez International Inc., američka matična tvrtka koja posjeduje marku čokolade, seli dio Tobleroneove proizvodnje u Bratislavu, ona više neće udovoljavati zakonskoj definiciji „švicarskog“.

Zakon pokriva i korištenje švicarskih simbola, uključujući teritorijalne, pa će se iz pakiranja morati maknuti i kultna planina Matterhorn - zamijenit će ju generični vrh. Na novom pakiranju koji će biti dostupan na policama ovog ljeta izbacit će i oznaku „made in Switzerland“, prenosi The Washington Post. Podsjećamo, Toblerone je i 2016. imao kontroverznu odluku - promjenom dizajna proizvoda smanjili su njegovu gramažu, no odluka je zbog kritika promijenjena dvije godine kasnije.

Proizvodnja poznate čokolade datira iz 1908. godine, iz švicarskog Berna i doma osnivača Theodora Toblera. Od tud dolazi i inspiracija za prepoznatljivi oblik i logo, no osim gubitka prepoznatljivosti, proizvođači imaju još razloga za zabrinutost. Studije su pokazale da proizvodi koji su napravljeni u Švicarskoj su prodani za 20 posto višu cijenu u usporedbi s onima koji su proizvedeni u ostalim zemljama.