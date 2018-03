Nemate novca za platiti račun? Onda perite suđe sat vremena

Restoran u Japanu svojim gostima ne naplaćuje obroke, već za naručeni ručak zauzvrat nudi posao - pranje suđa. Na taj način 'zaposlili' su već više od 500 ljudi koji, nakon što pojedu, odrade jednu smjenu perući suđe i tako podmiruju svoj račun.

Ako jedu tijekom dana, nakon ručka ostanu i 50 minuta brišu stolove i tanjure, a ako večeraju peru tanjure za sutrašnji dan.

Foto: Mirai Shokudo

Zalogajnica Mirai Shokudo, u tokijskom predgrađu Jinbocho, na ovaj način posluje od 2016. kada je i otvorena. Ideja je to bivše programerke Sekai Kobayashi (33) koja je na ovaj način željela restoran učiniti dostupnim i za siromašne sugrađane koji inače ne bi mogli jesti.

Foto: Mirai Shokudo

Kobayashi je jedina zaposlena, a sve rezultate poslovanja uredno objavljuje na internetu te savjetuje i druge restorane kako raditi na sličan princip.

- Moji kolege na poslu uvijek su tražili da im nešto kuham i od tud ideja da ostavim programerstvo i otvorim restoran. Vodila sam i lanac restorana prije otvaranja Mirai Shokuda. Mnogi se boje napustiti stalan posao u strahu da će im to uništiti život, ali zašto ne bi krenuli u drugom smjeru? Hrabrost će vas dovesti na put do kojeg vam je najviše stalo i upravo to se dogodilo meni - ispričala je Sekai, prenosi Daily Mail.