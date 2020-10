Nestašni mačak skoro stradao: Htio u kuću, zapeo na prozoru!

<p>Nestašni ulični mačak zapelo je u ponedjeljak između metalne rešetke i prozora otvorenog na ventus. Nije doslovno mogao mrdnuti, i jedino što mu je preostalo glasno je mjaukati do iznemoglosti.</p><p>Njegovo višesatno zapomaganje nažalost su kasno primijetili vlasnici, a koji su pozvali u pomoć rovinjske vatrogasce koji su nestašna i ozljeđenog ljubimca predali veterinaru Hrvoju Laburi iz VET Rovinja.</p><p>Nažalost to je česta ozljeda kod mačaka i vlasnici bi zaista treba pripaziti da im ljubimci život ne skončaju upravo na prozoru. Ovaj će mačak zbog sada oduzetosti doljnjih ekstremiteta i prekida cirkulacije trebati duži oporavak do konca ovog tjedna. Sretna je okolnost da ga je netko uopće i primjetio kako visi na prozoru. </p><p>Mnogi njegove vrste nisu imali te sreće, pa valja istaknuti da ljudi pripaze na ove banalne stvari kad nisu kod kuće, rekao nam je Labura.</p><p>Rovinjska će mjaukalica, ako sve bude u redu, već od idućeg tjedna moći ganjati miševe i obilježavali teritorij, i za nadati je samo da neće istu glupost ponoviti u budućnosti.</p>