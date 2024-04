Neustrašivi mongolski ovčari letjeli su 20 sati do Zagreba da ih se prvi put predstavi svijetu!

Na Zagrebačkom velesajmu je danas i službeno otvorena Svjetska izložba pasa, najveći takav događaj na svijetu u ovoj godini. - Izuzetno smo zadovoljni brojem prijavljenih pasa, tu je ovih dana na Svjetsku izložbu i popratne izložbe prijavljeno više od 25.000 pasa, a izlagači su došli sa svih kontinenata, rekao je za 24sata predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza Branko Šare. Izlagači dolaze iz 80-ak svjetskih zemalja, sa svih kontineta, a u Zagrebu su prvi put u povijesti predstavljeni i mongolski ovčari ili mongolski bankhari, pasmina koja do sad još nikad nije napustila granice svoje zemlje.

Prvog dana, u četvrtak, posjetitelji mogu uživati od 8 do 16 sati u velikom broju različitih ovčarskih i pastirskih pasa, ptičara i hrtova. U istom terminu u petak sudit će se i izlagati terijeri, goniči, retriveri, španijeli i psi za vodu. Subota je rezervirana za špiceve i primitivne pse, te za pse za pratnju i patuljaste pse, dok ćemo u nedjelju gledati pinčere, šnaucere, molose, švicarske planinske i pastirske pse te jazavčare. Svaki dan od 16 do 19 sati birat će se najljepši psi po raznim kategorijama u paviljonu 5.

VIDEO: OTVORENA SVJETSKA IZLOŽBA PASA

Pokretanje videa... 02:20 Predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza Branko Šare o početku Svjetske izložbe pasa | Video: 24sata



Indra Batbayar, generalna tajnica Mongolske kinološke federacije, otkrila je za 24sata da su tri primjerka te jedinstvene pasmine putovala 20 sati avionom do Zagreba. To su psi izuzetno stabilnog karaktera, neustrašivi čuvari stada ponašali su se u okruženju Svjetske izložbe na Zagrebačkom velesajmu opušteno i zadovoljno kao da odmaraju u prostranim mongolskim stepama.

VIDEO: MONGOLSKI OVČARI PRVI PUT PREDSTAVLJENI SVIJETU

Pokretanje videa... 01:29 Generalna tajnica Mongolske kinološke federacije Indra Batbayar | Video: 24sata



- Vrlo smo sretni da smo danas ovdje u Zagrebu, to je vrlo drevna pasmina, ona i dalje služi svojoj izvornoj namjeni, da čuva i upravlja sa stadima stoke u mongolskim stepama, pasmina bez problema preživljava i u ekstremnim vremenskim uvjetima. To je neustrašiva i vrlo oštra pasmina kada je na zadatku, na otvorenom, ali među ljudima, u zatvorenim prostorima, to su vrlo dragi i prijateljski nastrojeni psi, kazala je Indra Batbayar.