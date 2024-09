Nevjerojatno! Majka osmero djece od dječjeg doplatka sebi napravila grudi i kupila konja

Marie Buchan (42) iz Velike Britanije cijeli život živi od bonusa koji joj daje država, poput dječjeg doplatka. Nezaposlena Marie majka je osmero djece, piše Daily Mail. Dosad je od države primila oko 600.000 eura socijalnih povlastica. Kaže da je od toga sebi priuštila i operaciju povećanja dojki, zatezanja vagine, ali da je kupila i - konja. Prije rođenja prvog djeteta bila je plesačica u noćnom klubu.

- Biti na socijalnoj pomoći me nikada nije spriječilo da radim bilo što. Imala sam mnogo luksuza - rekla je za The Sun.

Ipak, za konja nije mogla brinuti pa ga je morala dati dalje.

- Platila sam £600 (op.a. oko 770 eura) unaprijed za konja, a zatim sam morala plaćati dodatnih £100 mjesečno da ga držim u štali. Hrana je bila oko £25 (op.a. oko 30 eura) mjesečno. Bila je to velika pogreška. Trljala sam to ljudima o nos i razmetala se, i stvarno žalim zbog toga - kazala je.

Ipak, Buchan inzistira da je za svoje plastične operacije koristila novac zarađen na sajmovima iz prtljažnika automobila. No, vjeruje se i da su predmeti prodani na tim događanjima bili kupljeni novcem koji je dobila od države.

Otputovala je 2018. u Tursku i izazvala opće ogorčenje javnosti. Porezni obveznici spornim smatraju činjenicu da će grudi s veličine 34B na 36DD povećati - njihovim novcem, i to oko 1800 eura. No tu nije stala. Sljedeće godine ponovno je dospjela na naslovnice kada je otkriveno da je otputovala u inozemstvo na laserski tretman kako bi postigla 'dizajnersku vaginu'. I ponovno je inzistirala da je to platila novcem zarađenim prodajom na sajmovima.

Foto: PROFIMEDIA

- Doista sam letjela u inozemstvo na operaciju, ali to je nešto zbog čega sada žalim. To je bila velika pogreška i neugodno je za moju djecu - kazala je.

Majka osmero djece, koja kaže da nije imala mnogo dok je odrastala, ušla je u sustav socijalne pomoći kada je imala svoje prvo dijete s 19 godina. Tada je povremeno koristila socijalnu pomoć jer bi svaki put kada bi rodila dijete prestala raditi. Odlučila je posvetiti se odgoju djece u potpunosti, što je značilo ostati na socijalnoj pomoći.

Posao je, kaže, ne motivira, jer je njezinoj obitelji "bolje na socijalnoj pomoći".

- Vrlo je lako ostati u sustavu cijeli život - kazala je Buchan.

Prezaposlena za posao

Bivša plesačica i majka osmero djece, koja prima gotovo 24.000 eura godišnje socijalne pomoći, tvrdi da "radi" 21 sat dnevno. Izbjegla je deložaciju unatoč dugu od oko 4700 eura neplaćene stanarine. Ranije je dospjela na naslovnice tvrdeći da je prisiljena koristiti banke hrane kako bi prehranila svoju djecu zbog smanjenja beneficija.

- To je ogromna borba za mene. Dvije moje kćeri sada su starije od 16 godina, pa su mi smanjene beneficije, poput dječjeg doplatka i poreznih kredita. Sada sam otprilike 200 eura tjedno u gorem položaju. Teško je i koristim banke hrane samo da bih preživjela. U osnovi živim na bankama hrane trenutno. Morate učiniti ono što morate kako biste preživjeli, i toliko sam zahvalna što mogu na njih računati. One su spas za mene i za mnoge druge ljude - rekla je 2021.

Foto: PROFIMEDIA

- Nažalost, dobila sam nadimak 'octomama', i taj je nadimak ostao. To me definitivno sprječava da pronađem posao. Prijavila sam se za nekoliko poslova. Poslodavci su u početku zainteresirani, ali kad shvate tko sam, odbijaju me. Bojim se da se nikada neću moći riješiti nadimka 'octomama' - nastavila je.

Otkrila je i da prima užasne uvrede na internetu.

- Neke od uvreda koje dobivam su stvarno gnjusne. Zovu me parazitom, k****, i govore da se 'nadaju da ću uskoro umrijeti'. Drugi me nazivaju 'iskorištavačem', a dobivala sam i prijetnje od muškaraca koji žele doći i 'naučiti me lekciju'Ponekad je to pravi pakao. Ne znam što ljudi dobivaju time što su tako zlobni, valjda im to pruža neku bolesnu zabavuTeško je čitati takve stvari, a užasno je i za djecu. Kad se već osjećate loše, to vas može spustiti još niže.Mora prestati. Ljudi ne razumiju kakav je to utjecaj na nekoga tko je u centru pažnje - objasnila je te dodala da je za prijetnje kontaktirala i policiju.

Foto: PROFIMEDIA

Vlada jača borbu protiv prijevara s beneficijama

Premijer Velike Britanije Keir Starmer najavio je da će njegova vlada pojačati borbu protiv prijevara s beneficijama novim zakonodavstvom u nastojanju da se smanji "nezaposlenost."

- Ako želimo zadržati podršku za socijalnu državu, tada ćemo donijeti zakone za zaustavljanje prijevara s beneficijama i učiniti sve što možemo kako bismo se borili protiv nezaposlenosti - kazao je. Izjavio je da vjeruje kako dugoročni korisnici socijalne pomoći trebaju tražiti posao ako su sposobni.